Sofía Bono presume de novio asturiano: ovetense y propietario del conocido bar Zaperoco

Sofía Bono, hija del exministro José Bono y hermana de la mediática Amelia Bono, celebra su amor por todo lo alto a través de sus redes sociales.

Lo ha hecho compartiendo una imagen junto a su nueva pareja, el ovetense Pelayo Herrero. "Lo mejor de mi vida es poder celebrarla contigo. Feliz cumpleaños", se le en el mensaje que acompaña a la instantánea que Bono ha publicado en su cuenta de Instagram. Un bonito carrusel de fotografías en la que aparecen varios momentos de la nueva pareja.

Pelayo Herrero es propietario del conocido bar ovetense Zaperoco y también CEO de la empresa HF Eventss. Tal y como informa El Español, "Sofía y Pelayo se conocen desde hace tiempo, pues comparten amigos comunes y han pasado su primer verano juntos. Pelayo ya está integrado en la vida familiar de ella. "Están, como todos al principio, encantados de la vida. Ella es una chica de relaciones larga, opina alguien cercano a la familia Bono", a ese diario.

Sofía Bono ha finalizado recientemente sus estudios de Diseño de Interiores en la Regent's University de Londres. Hace unos meses, la hija de José Bono hablaba por pirmera vez a la prensa sobre la ruptura de su hermana, Amelia Bono y Manuel Martos: "Bueno, yo con Manuel, bueno, siempre será mi cuñado, le amo, le adoro y siempre será parte de la familia. Nos llevamos todos fenomenal y es un gran ejemplo y nos queremos".

Aseguraba que sus sobrinos están felices de ver la unión familiar, "pero hemos tenido el ejemplo de mis padres también, que viajamos todos juntos, seguimos haciendo los mismos planes, seguimos quedando a comer todos y para mí y para mis sobrinos y para toda la familia, incluso para la gente que nos ve, es una maravilla".

Para Sofía sus sobrinos son "mi debilidad. Son mi debilidad. Los adoro, los amo y es que me dan una felicidad. O sea, les veo prácticamente casi todas las semanas, tres, cuatro veces"

Presente en la gala Mujeres Empoderadas, Sofía decía tener muy claro quién había sido su referente. "Uf, a ver, si tuviese que elegir una mujer top, pues evidentemente mi madre. Para mí es mi referente de elegancia y de todo. - Se aprende también mucho de una mujer. - Siempre, siempre. Es un referente y más mi madre. Bueno, hoy le he dicho, mamá, tengo que ir a la gala de las 100 mujeres más importantes y tal. Digo, déjame algo, déjame un abrigo o algo. Digo, ¿voy bien?