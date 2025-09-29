El tenor José Bros regresa al Teatro Campoamor con su show "Pasión Lírica"

El tenor José Bros, uno de los máximos exponentes del bel canto romántico, volverá a actuar en el Teatro Campoamor el próximo jueves 16 de octubre a las 19:30 horas. El catalán regresa a Oviedo con su espectáculo "Pasión Lírica", en el que realiza un amplio recorrido por las obras musicales que han marcado su carrera. No estará solo en el escenario, le acompañará el pianista Mario Álvarez, titulado en el Conservatorio Eduardo Martínez Torner y conocido por su trabajo en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Las entradas ya se pueden adquirir telemáticamente, también están disponibles de forma presencial en las taquillas del Teatro Campoamor, del Teatro Filarmónica y del Auditorio Príncipe Felipe. Los precios oscilan entre los veinte y los treinta euros. Las más baratas están situadas en la zona del anfiteatro, mientras que las más caras corresponden a las butaca de patio, las plateas y el entresuelo.

El espectáculo constará de catorce piezas, divididas en dos partes de siete con un descanso de por medio. El cantante barcelonés interpretará obras de Tosti, Donizetti, Puccini, Cilea, Massenet y Pablo Sorozábal, entre otros.