Vox propone crear un registro municipal de viviendas okupadas ilegalmente en Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo presentó una iniciativa para la creación de un Registro Municipal de Viviendas Ocupadas Ilegalmente en la ciudad. "En los últimos años, ha habido una proliferación de empresas privadas 'Anti-Okupas' en Oviedo. Actualmente, existen unas 6 empresas activas, lo que refleja que los afectados recurren a lo privado como una solución rápida, al sentirse abandonados por las administraciones públicas", explicó Sonsoles Peralta, portavoz del grupo.

La iniciativa contempla facilitar información a los dueños de las propiedades afectadas para que puedan ejercer sus derechos con mayor rapidez, así como colaborar de forma activa con las autoridades policiales y judiciales en la prevención de delitos asociados a la ocupación. Una de las prioridades del programa será la supervisión de los inmuebles de titularidad pública, a fin de evitar su deterioro y garantizar que puedan destinarse a fines sociales en el futuro.

También se pondrían en marcha canales de colaboración vecinal que permitirán a los ciudadanos alertar sobre nuevas ocupaciones de manera inmediata. Además, el consistorio remitiría de forma periódica un informe a la Comisión correspondiente, detallando la evolución de los casos detectados, las zonas más afectadas y las medidas que se están adoptando para frenar este fenómeno.

Peralta aseguró que "las víctimas para Vox son los propietarios, mientras que IU y el PP de Canteli consideran que las víctimas son los okupas". La portavoz advirtió de que "el fenómeno de la ocupación se ha normalizado" y señaló que "la administración local debe aplicar la ley dentro de sus competencias, no mirar hacia otro lado".

"El PP y el Ayuntamiento de Oviedo debe ejercer sus deberes y obligaciones asegurando la seguridad de nuestras calles y la convivencia cívica en nuestros barrios", recalcan desde Vox. "La propiedad privada es un derecho fundamental y sin su defensa no hay libertad. Vox estará del lado de los ovetenses que cumplen la ley", aseguró Peralta antes de finalizar su intervención.