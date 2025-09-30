Ángel Rodríguez, homenajeado después de toda una vida sirviendo copas en El Borrachín

El mítico regente del Borrachín, Ángel Rodríguez, será homenajeado el próximo sábado 18 de octubre a las 15.00 horas en el AC Hotel Oviedo Forum. El leonés, que siguió tras la barra del pub hasta hace unos meses, trabajó durante más de cuarenta años en este local de la calle Telesforo Cuevas y ahora disfruta de su jubilación alejado del ajetreo de la hostelería.

El evento dedicado a rendir homenaje a la figura del hostelero, comenzará con varias intervenciones orales. Destaca la participación de Carmen Ordiz, gastrónoma ovetense y fundadora del blog "G de Gastronomía". Los discursos darán paso a la comida, los invitados disfrutarán de un menú en el que el entrecot será el gran protagonista.

Una vez finalizada la comida, con sus respectivos cafés y chupitos, se realizará una entrega de obsequios al homenajeado. Recibirá una placa reconociendo su labor y el Ayuntamiento de Oviedo también le hará llegar algún reconocimiento. Todo finalizará con una actuación de un artista sorpresa en el bar Fox a las 18.00 horas.