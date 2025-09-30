El Ayuntamiento convoca las subvenciones para ayudar a la organización de congresos: esta es la cuantía que se destinará
Las entidades organizadores de jornadas profesionales en Oviedo podrán pedir una subvención para parte de los gastos de la actividad
Sufragar los costes de alquiler de equipos, salones y carpas; abonar la cuantía del catering durante las pausas de las jornadas profesionales y el coste de personal. Estos son algunos de los gastos que subvencionarán las ayudas que recibirán las entidades organizadoras de congresos en Oviedo.
La concejalía de Turismo, en manos de Alfredo García Quintana, ya ha puesto en marcha la convocatoria para presentar las solicitudes y el plazo para entregar toda la documentación acabará el 23 de octubre.
Un presupuesto de 100.000 euros
Este proceso cuenta con un presupuesto máximo de 100.000 euros y entre los beneficiarios estarán entidades públicas como universidades y otros organismos de investigación, sociedades científicas y empresas que desarrollen su actividad a lo largo del municipio de Oviedo. La convocatoria se realiza en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva y cada solicitante ha de justificar de forma adecuada cada uno de los gastos que acredite.
Además, cada propuesta se someterá a actuaciones de comprobación y los organizadores comunicarán al Ayuntamiento si han recibido otras ayudas sobre esta actividad.
El coste máximo a sufragar
Otro de los criterios es que el importe que se concederá a cada jornada profesional nunca superará el coste de la actividad y todas las candidaturas serán evaluadas para al final obtener una nota.
