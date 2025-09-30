¿Cuántos candidatos han sido admitidos para las oposiciones para la Policía Local de Oviedo? Hay 14 personas por plaza

Las oposiciones para incorporar a 32 policías locales cogen ritmo. El proceso estuvo paralizado durante más de dos años tras el recurso interpuesto por el sindicato CSIF por los requisitos de altura al considerarlos discriminatorios. Solucionada esta situación, la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por el concejal José Ramón Prado, abrió el proceso para que todos los interesados a participar en el proceso presentasen su candidatura.

En total, la administración local recibió 782 candidaturas. De ellas, 469 han sido admitidas –más de catorce personas por plaza– y las 313 restantes, rechazadas. Así aparece reflejado en los listados provisionales y en los que se detalla que se ha abierto un plazo de subsanación hasta el 8 de octubre.

Las oposiciones ya tienen tribunal

De forma paralela, la concejalía de Seguridad Ciudadana ha convocado al tribunal calificador. El presidente será Francisco Javier Lozano García, comisario principal de la Policía Local, y Julia Piñera, jefa de Servicio hará de suplente. Como vocales actuarán: Jacobo Fernández Pérez, inspector de la Policía local de Oviedo –le sustituirá Carmen del Prado Álvarez, jefa Servicio Licencias Urbanísticas–Débora Torreira Ortiz, también inspectora –su homólogo David González Restrepo le sustituirá; David Mortera Rodríguez, subinspector –Tamara Pérez Montero le sustituirá–; Isabel Canga Álvarez, arquitecta técnica Sección Conservación – el subinspector Víctor Manuel Menéndez López hará de suplente–.

Por su parte, hará de secretario Juan Ignacio García Muñiz, responsable de Gestión de la Sección de Conservación y Policía Urbana –Mercedes Díaz Amodia., jefa de Servicio de Gestión Tributaria le sustituirá–. Todos ellos mantendrán una reunión el próximo mes para concretar el proceso.

Cuatro exámenes

El proceso selectivo constará de dos fases. Por un lado, la fase de oposición. Entre las pruebas estará un test de conocimientos compuesto por ochenta preguntas. Después, serán las pruebas físicas, las de aptitud psicosocial y el reconocimiento médico. Por el otro, realizarán un curso selectivo de ingreso antes de formar parte de esta plantilla. Las previsiones del Ayuntamiento son que este proceso finalice a principios del año que viene y el servicio se vea reforzado.

Ya por el verano, Prado anunció la incorporación de 24 agentes. Dieciséis de estos policías son interinos y otros ocho entran el cuartel del Rubín por la vía de la movilidad, es decir, se trata de personal que ya trabajaba en otras comisarías y que han concursado