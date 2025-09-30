Canteli operado con éxito de cataratas en Oviedo por segunda vez en una semana

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha completado este martes con éxito la segunda de las intervenciones quirúrgicas previstas en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega para un tratamiento de cataratas. Justo una semana después de la primera intervención, realizada en el mismo centro, el regidor volvió a pasar por el quirófano para operarse del otro ojo, tal y como estaba previsto en el calendario médico.

La operación se desarrolló sin incidencias y el primer edil se encuentra ya en su domicilio de Ciudad Naranco, recuperándose. Pese a la convalecencia, Canteli apenas ha fallado a la agenda institucional. De hecho, reapareció solo tres días después de la primera operación para participar en el minuto de silencio mensual en memoria de las víctimas de violencia de género. Al día siguiente, sábado, acudió además a la inauguración del mercado de La Corredoria, donde departió con vecinos y comerciantes.

El máximo mandatario municipal seguirá el ritmo de recuperación marcado por los especialistas, aunque mantiene contacto diario con su equipo y sigue de cerca la gestión del día a día de la ciudad.

El Instituto Fernández-Vega, de referencia internacional en el ámbito de la oftalmología, fue también el centro elegido el año pasado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para someterse a una operación muy similar.