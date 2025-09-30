Canteli operado con éxito de cataratas en Oviedo por segunda vez en una semana
El regidor fue intervenido este martes del segundo ojo y prevé retomar su agenda de actos en los próximos días
El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha completado este martes con éxito la segunda de las intervenciones quirúrgicas previstas en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega para un tratamiento de cataratas. Justo una semana después de la primera intervención, realizada en el mismo centro, el regidor volvió a pasar por el quirófano para operarse del otro ojo, tal y como estaba previsto en el calendario médico.
La operación se desarrolló sin incidencias y el primer edil se encuentra ya en su domicilio de Ciudad Naranco, recuperándose. Pese a la convalecencia, Canteli apenas ha fallado a la agenda institucional. De hecho, reapareció solo tres días después de la primera operación para participar en el minuto de silencio mensual en memoria de las víctimas de violencia de género. Al día siguiente, sábado, acudió además a la inauguración del mercado de La Corredoria, donde departió con vecinos y comerciantes.
El máximo mandatario municipal seguirá el ritmo de recuperación marcado por los especialistas, aunque mantiene contacto diario con su equipo y sigue de cerca la gestión del día a día de la ciudad.
El Instituto Fernández-Vega, de referencia internacional en el ámbito de la oftalmología, fue también el centro elegido el año pasado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para someterse a una operación muy similar.
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- La Corredoria se llena hasta los topes durante el estreno del 'mercadillo de Asturias' y los comerciantes agotan sus existencias: 'Es increíble
- Oviedo estudia una nueva ubicación para los grandes conciertos de San Mateo en 2027: 'La Catedral era un aberración
- Estas son las zonas de Oviedo con el precio de la vivienda más alto; y estas otras con el más bajo
- Leticia González, concejala de Economía: «El mercadillo de La Corredoria no afectará para nada al del Fontán»