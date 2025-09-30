Crazy Zoco regresa a Oviedo: así será el gran mercado de ropa vintage, con más de 3.000 prendas a precios populares

Lo vintage está de moda o, más bien, nunca ha dejado de estarlo. Por ello, Crazy Zoco regresa este fin de semana a Oviedo para que todos los ovetenses puedan adquirir prendas de este estilo a precios populares. La tienda instalará su mercado de ropa vintage del viernes 3 al domingo 5 de octubre y contará con más de 3.000 prendas a un precio unificado de 9 euros.

Todos aquellos interesados podrán adquirir las prendas desde las 11:00 horas del viernes. Habrá sudaderas, chaquetas, ropa de cuero, camisas y camisetas de marca, todas al precio de 9 euros, independientemente de la firma o de la talla. Durante el fin de semana, el establecimiento estará abierto de forma ininterrumpida hasta las 21:00 horas.

La entrada es gratuita para todos los públicos, aunque existe la posibilidad de abonar una pequeña cantidad para adquirir una entrada VIP. Esta opción permite acceder con media hora de antelación al evento y ahorrarse las largas colas que se suelen formar.

Cada fin de semana, Crazy Zoco visita una ciudad. El pasado mes de abril ya estuvo en Oviedo, pero recorren toda España bajo este formato de ropa antigua a precios muy asequibles. La anterior estuvieron en Santander y, anteriormente, en ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Zaragoza, San Sebastián, Alicante, etc.

¿Dónde se encuentra?

El mercado de Crazy Zoco se encuentra en el Espacio La Biznaga, ubicado en la calle Bermudo I El Diácono, 7, a unos 10 minutos del estadio Carlos Tartiere. Allí estará de viernes a domingo, de once de la mañana a nueve de la noche.