Deportes hará mejoras en las instalaciones de Oviedo: invertirá 325.0000 euros antes de estrenar la distinción de Ciudad Europea del Deporte

Tres contratos para mejorar las instalaciones deportivas a semanas de que Oviedo empiece el año siendo Ciudad Europea del Deporte. La concejalía del ramo, liderada por Conchita Méndez, instalará una valla de hockey sobre patines para el deportivo de Fozaneldi (49.999,62 euros), un juego de canastas de baloncesto para el polideportivo de Vallobín (19.394,99 euros) y una canasta de baloncesto para el polideportivo de Tudela Agüeria (10.065 euros).

Además, colocará cinco tornos por 130.000 euros en las piscinas climatizadas de La Corredoria y Pumarín-Teatinos, las pistas de tenis y pádel del parque del oeste, el Florida Arena y el Corredoria Arena.

El resto de instalaciones

De forma paralela, la junta de gobierno ha aprobado los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas para la colocación de cuatro videomarcadores que se destinarán a los polideportivos de Fozaneldi, Colloto, La Carisa y las piscinas climatizadas del Parque del Oeste. Se contratarán a través de un procedimiento abierto simplificado con un presupuesto máximo de 114.998,40 euros (IVA incluido) y plazo de ejecución de 10 días.