Las desbrozadoras entran (por fin) en el viejo HUCA: la Universidad toma posesión de sus parcelas y empieza a limpiar

El ruido de las maquinarias trabajando volvió, este lunes, al viejo HUCA. La Universidad de Oviedo ha comenzado a desbrozar los viales de las parcelas que son de sus propiedad -Silicosis, Consultas Externas y Maternidad- y los trabajadores han empezado las tareas por la calle Celestino Villamil. Las ramas y las bolsas con el resto de hierbas se acumulaban en la acera más pegada al complejo a media mañana. A primera hora de la tarde, ya habían sido retiradas por parte de los operarios dejando la zona totalmente limpia.

Estos trabajos tienen dos objetivos: quitar las ramas rotas sobre la acera para evitar accidentes y facilitar las labores de seguridad del servicio que se puso en marcha hace unas semanas. Los empleados de Sabico controlan el acceso de personas a los desvalijados y destrozados inmuebles. Además, tienen la orden de que ni ellos mismos puedan acceder al interior por temor a la caída de cascotes.

Viejo HUCA. Recorrido por cómo está el viejo hospital. / Mario Canteli

Espacio para juzgados

Dos pasos que preceden a una ambiciosa operación para la construcción del campus B de El Cristo, que costará 102 millones de euros y se ejecutará en tres fases. El objetivo es trasladar a la parte alta de la ciudad las facultades de Formación del Profesorado y Educación, Ciencias –campus de Llamaquique– y la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo –Los Catalanes– dejando su espacio a juzgados. El reto es que la operación de la Universidad esté ocupando los rehabilitados edificios en 2031.

Una espera eterna

Seis años más para una parcela que espera de forma eterna a que las administraciones públicas -Principado y Estado- ejecuten sus planes de futuro. La situación empeora por días. Las calles por las que transitaban los enfermos y familiares y los vehículos parecen una selva debido a la maleza que hay. Además, los destrozos son cada vez peores. A todos los que existían ya en Maternidad -no tiene puertas, en el suelo hay cristales por cada esquina y la característica fachada verde está llena de grafitis- se suma ahora un gran agujero. Los ladrones tiraron desde una gran altura un ascensor que acabó abriendo un gran agujero en la solera de la entrada y en el suelo de la planta de entrada.

Desmantelados los accesos

La situación no es exclusiva de Maternidad. Se sucede por todos los edificios. El siguiente que se encuentra en el ala izquierda es Consultas Externas cuyos accesos han sido desmantelados. También abundan los cristales porque los ladrones arrancaron las ventanas de los pisos más altos y las tiraron al suelo para llevárselas. La vieja entrada a Urgencias está irreconocible y la piscina de Rehabilitación donde tantos pacientes hicieron ejercicios están llenas de escombros.

La Residencia es el edificio más grande del complejo y el Principado consiguió hace unas semanas que la Tesorería General de la Seguridad Social se una a la comisión de trabajo para definir un futuro.

Los derribos

En total, la parcela suma once años de abandono y casi no ha habido actuaciones. En marzo comenzaron las labores de demolición de los edificios del Principado que no tendrán una segunda vida. Los trabajos solo se ejecutaron un 10% y el Ejecutivo los paralizó. Fueron tres meses de ejecución que casi no son perceptibles a simple vista y continuarán cuando la consejería de Hacienda, liderada por Guillermo Peláez, reciba los informes sobre si los Hongos pueden tener una segunda vida, cómo ejecutarán las obras mientras se mantiene la actividad en el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y se detalle un nuevo plan de obra.

Las previsiones son que estos días se recibirá la documentación y el presidente, Adrián Barbón, avanzó en el debate de orientación política que las demoliciones se completarán en 2026.