Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”

Desde ayer, la gestión del centro comercial Los Prados de Oviedo es realizada por la consultora LyC, que ha adquirido 24.000 metros cuadrados de la galería comercial (todo el espacio a excepción del Carrefour) con el objetivo de “convertirla en el punto de referencia de los residentes de la ciudad”. Por ello, muchas empresas ya se han interesado por la nueva situación del complejo para hacerse con uno de los locales libres, aunque, por ahora, no ha trascendido ninguna de ellas.

La consultora LyC explica que llevarán a cabo “una reforma integral”, a expensas de ultimar el proyecto y de solicitar las pertinentes licencias a las autoridades competentes. Lo que sí está confirmado es que se mantendrá a la actual plantilla, un total de cinco trabajadores que se corresponden a las funciones de gerencia y mantenimiento de las instalaciones.

La operación ya está cerrada y llevará aparejada una inversión aproximada de 5 millones de euros. El proyecto “modernizará los espacios, alineándolos con las tendencias actuales y facilitando la entrada de nuevos operadores que incrementen el atractivo del centro”, detallan los nuevos propietarios, que tienen como objetivo “atraer lo que le interesa al ciudadano”.

Los cines se mantendrán, al ser considerados “un puntal muy importante”, y se les acompañará de una oferta más completa de ocio con la llegada de nuevos operadores en algunos de los espacios vacíos. Además, el aparcamiento, con una capacidad para 2.500 plazas, seguirá siendo gratuito para todos los clientes. Las conversaciones entre LyC y el Ayuntamiento han sido fluidas durante los últimos meses y ambas partes siguen en reuniones para detallar todas las modificaciones programadas para remodelar el centro comercial.

En estos momentos el centro comercial combina alimentación, moda y servicios,con establecimientos como Alain Afflelou, Cortefiel, Décimas, Pepco, Sprinter o una de las tiendas oficiales del Real Oviedo, mientras que en el área de ocio y restauración destacan Cines Yelmo, McDonalds, KFC o Sushi Tokio, además del gimnasio Dreamfit. A ellos se le sumarán nuevas empresas durante los próximos meses para revitalizar Los Prados.