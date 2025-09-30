Fallece en Salamanca el jesuita Carlos López de la Rica, que fue profesor del colegio San Ignacio de Oviedo durante 16 años

El jesuita Carlos López de la Rica, que dejó una profunda huella en la comunidad educativa ovetense, falleció ayer en Salamanca a los 82 años de edad. Natural de Valladolid, había ingresado en la Compañía de Jesús en 1962 y fue ordenado sacerdote en 1973.

Su vinculación con Asturias se remonta a 1992, cuando fue destinado a Oviedo. Durante dieciséis años (1992-2008) desarrolló una intensa labor en el colegio San Ignacio, donde ejerció como profesor y tutor. Fue además Coordinador General de Formación Humana, delegado del Departamento de Orientación y colaborador en la pastoral colegial. Entre 2000 y 2004 dirigió el Centro Juvenil Loyola, espacio de referencia para numerosos jóvenes ovetenses de la época.

Tras una etapa en Madrid, regresó a Asturias en 2013 para incorporarse al colegio de la Inmaculada de Gijón, donde ejerció como bibliotecario y colaboró en la parroquia hasta 2016.

Quienes lo conocieron destacan su vocación educativa y su cercanía personal, cualidades que marcaron a varias generaciones de alumnos del San Ignacio y que le granjearon un especial cariño en Oviedo. “Dedicó su vida a la enseñanza y a la pastoral en los colegios en los que trabajó”, subrayan desde la Red Ignaciana de Asturias.

El funeral por el padre López de la Rica se celebrará mañana, miércoles 1 de octubre, a las 11 de la mañana en Salamanca, seguido de su entierro en el cementerio de San Carlos Borromeo de la capital charra.