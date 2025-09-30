Félix Sanz, miembro de LyC Consultores, la nueva gestora de Los Prados: "Tiene gran potencial y pronto habrá más aperturas"

Desde el pasado lunes, el centro comercial Los Prados vive una nueva realidad. Un grupo inversor de capital español, liderado por la empresa LyC Consultores, adquirió los 24.000 metros cuadrados de la galería comercial, lo que significa la totalidad del suelo dedicado a tiendas, a excepción del supermercado que opera la francesa Carrefour. La nueva propiedad prevé una reforma integral con una inversión de 5 millones. Su gestor de activos, Félix Sanz, explica los detalles de la operación.

¿Qué les motivó para afrontar la compra de Los Prados?

Oviedo tiene potencial suficiente para contar con un centro comercial como este, con una oferta amplia y variada, una necesidad que hasta ahora no estaba cubierta. Los Prados también tiene un gran potencial gracias a su privilegiada ubicación y a la cercanía con los ciudadanos de Oviedo.

Hablan de una reforma integral y de modernizar las instalaciones, ¿cómo tienen previsto invertir esos cinco millones?

La inversión se centrará en modernizar los espacios, dotándolos de mayor calidez, comodidad e iluminación.

Carrefour tiene allí un supermercado de 13.000 cuadrados, ¿llegaron a plantearse hacerse también con ese espacio?

Al contrario, Carrefour es un socio perfecto de viaje que aporta un gran atractivo a la oferta comercial del centro. No nos planteamos en ningún momento adquirir su parte, no era parte de nuestro plan.

¿Cuándo tienen previsto comenzar las obras y para cuándo estiman el estreno?

La previsión es comenzar a mediados de 2026, una vez finalizado el proyecto y obtenidas las licencias correspondientes.

¿Han recibido ya propuestas de empresas para ocupar alguno de los locales libres?

Sí, de hecho en los próximos días podremos confirmar nuevas aperturas.

¿Qué va a diferenciar a este centro comercial de otros en la región?

La proximidad, la conveniencia y la cercanía a nuestros clientes, que no tendrán que desplazarse a otras localidades.

¿Van a apostar fuerte por el ocio y la restauración o impulsarán otro tipo de establecimientos?

La oferta de ocio y restauración tendrá un peso importante, pero de forma equilibrada con el resto de sectores comerciales.

¿Qué tipo de negocios o públicos pretenden atraer con la reforma?

Queremos construir una oferta más amplia en ocio y restauración, sin olvidar completar la propuesta comercial con operadores de retail en servicios, equipamiento personal, hogar y conveniencia.

El parking actualmente es gratuito, ¿va a seguir siéndolo?

Sí, para los clientes del centro será siempre gratuito.

¿Qué tal están yendo las conversaciones con el Ayuntamiento?

La atención recibida hasta la fecha ha sido excepcional, con mucha diligencia y cercanía en el desarrollo del proyecto. n