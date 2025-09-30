Ya hay fecha para la apertura de la primera escuelina del Principado en Oviedo

La primera escuela infantil impulsada por el Principado en Oviedo se pondrá en marcha “a lo largo de octubre”. Así lo aseguró la consejera de Educación, Eva Ledo, en la visita que realizó ayer al colegio San Lázaro-Escuelas Blancas, que acoge una de las dos sedes de la escuelina, para niños menores de tres años. La otra se ubica en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas.

La obra en las Escuelas Blancas “se recepcionará esta semana”, y en estas semanas se dotará de mobiliario, y la de Las Campas ya está finalizada y entregada al Principado, indicó Ledo. La Consejería no ha concretado la fecha en la que se abrirán las dos sedes de la escuela infantil, pero será el mismo día.

La primera escuelina de Oviedo, que se sumará a las siete que ya funcionan y que fueron puestas en marcha por el Ayuntamiento, ya tiene a la directora nombrada. Actualmente, aseguró la Consejera, “estamos pendientes de cubrir la vacante que deja esta directora” en otro centro. En el colegio de San Lázaro se habilitarán dos unidades y en Las Campas otra.

“Hay 37 plazas y esperamos cubrirlas todas”, señaló Eva Ledo. Aunque la escuela infantil ocupó todos puestos ofertados en el periodo de matriculación ordinario, abierto a finales del pasado curso, actualmente hay matriculados 21 niños y nueve familias están pendientes de cumplimentar el procedimiento. Familias que solicitaron plaza en el centro aseguraron que al no abrir con el inicio del curso buscaron otras alternativas.

La Consejería ya había completado el proceso de matriculación para el curso anterior a finales de 2024 pero finalmente el centro no abrió sus puertas. La escuelina de Las Campas se ha habilitado en la que fue casa del conserje, que estaba sin uso. En San Lázaro se ubica en el colegio. En ambos casos se han establecido accesos independientes. En octubre se pondrán en marcha también los dos centros de Siero y el de Sariego, confirmó la Consejera.

Segunda fase

En Oviedo, en la segunda fase de implantación de nuevos centros para el primer ciclo de Educación Infantil, cuya apertura está prevista antes de que finalice el año, figuran tres escuelas infantiles más. Son las que funcionarán en los colegios Gesta, Pablo Miaja y El Villar, en Trubia. Las obras de acondicionamiento en los tres edificios ya han sido adjudicadas.

Estos centros no terminarán con la lista de espera de Oviedo. La solución llegará en una tercera y cuarta fase, considera el Principado.

La consejera de Educación destacó “los proyectos que está sacando adelante” el colegio San Lázaro-Escuelas Blancas, al que acuden 151 alumnos. “El primer día la directora (Susana Suárez) organizó una actividad en la que involucró a todo el profesorado”, dijo en la primera visita que realiza Ledo a un centro tras la apertura del curso escolar.