El madrileño Alfonso Brezmes, premio "Emilio Alarcos" de poesía con un texto "orgánico, bien estructurado que se ubica en la estela de la mejor poesía comunicativa"

El escritor Alfonso Brezmes Martínez (Madrid, 1966) fue premiado ayer con el XXIV Premio "Emilio Alarcos de poesía" 2025 con la obra "El don de la tristeza". Un libro, según definió el jurado, "orgánico, bien estructurado que se ubica en la estela de la mejor poesía comunicativa, atractivo, con buen oído para la métrica tradicional". Y que, pese al "fondo melancólico", posee en sus páginas "desenfado formal y tonal no exento de encanto".

Brezmes, abogado del estado, no es un autor nuevo en la plaza literaria. Suyas son las obras "La noche tatuada" (2013), "Don de lenguas" (2015), "Ultramor" (2017), "Vicios ocultos" (2019), la antología bilingüe "Marginal Notes" (2020) y "Sed" (2020).

La propuesta de Brezmes fue elegida entre 29 poemarios. El poeta Luis Alberto de Cuenca actuó como presidente y portavoz del jurado, aunque no pudo estar presente ayer en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos "por causas de fuerza mayor".

Los vocales fueron Josefina Martínez, directora de la Cátedra Alarcos de la Universidad de Oviedo; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Olvido García Valdés, Premio Nacional de Poesía; Carlos Marzal, Premio de la Crítica y Nacional de Poesía; Araceli Iravedra, catedrática de la Universidad de Oviedo, y Jesús García Sánchez, librero, editor e impulsor de la colección Visor de Poesía en la que aparecen las obras ganadoras. Ayer se presentó "El pan y la palabra", de Sergio García Zamora, vencedor el año pasado, y muy consciente de la relevancia de una distinción que imprime carácter universal a sus poemas.

El libro "El pan y la palabra" / MARIO CANTELI

El acto, presidido por el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, se nutrió de versos, enhebrar emociones, cosió palabras cargadas de evocaciones y sentimientos. El poeta asturiano Javier Almuzara tomó la palabra para que vibraran los versos de García Zamora. "Alta poesía", señaló en el umbral de una lectura que sacó los colores y calores de un texto que es "palpitante y agónico", que "dice como nadie" lo que todos damos por conocido". Versos limpios que se empapan de "resistencia" y paisajes que se revelan con la metáfora del oficio. Estamos ante "la alegría de escribir" con las ventanas bien abiertas ("nadie es tan pobre que no tenga una ventana") y la curiosidad renovada con poemas donde llueve, grávidos de vida y verdad, de mirada noble y entusiasmo con palabras de amor y amor de las palabras como horno de masa madre: "El pan de cada día". Es decir: "El pan y la palabra".

El destino de un ganador

García Zamora (Cuba, 1986) estaba emocionado y "agradecido a esta tierra, siento que no me he equivocado". Y es que, como sostenía León Felipe, "los poetas no tienen biografía, tienen destino". Y el destino le trajo a Paredes de Nava (Palencia), un pueblo de apenas dos mil habitantes que acoge un "laberinto mágico" donde "un poeta se hace panadero". Y leyó García Zamora algunos de sus poemas, con sus visitas líricas a una nevada y al lavadero, sus odas al molino y su vindicación de los sueños.

La cita poética se completó con lecturas de Olvido García Valdés extraídas de su extraordinaria "Poesía reunida" y poemas de Luis García Montero, que no pudo estar presente en el acto, en la voz de Araceli Iravedra. Josefina Martínez evocó la historia de un premio que cumple 24 años y que nació "por iniciativa de Tini Areces", y que fue recibido con "alegría y satisfacción, pero con cautela". ¿Vocación? Universal. El profesor Alarcos deseaba respaldar autores auténticos, olvidados o desconocidos. Fue el propósito de huella indeleble de un hombre sabio que iluminó "las galerías interiores y las epifanías deslumbrantes de la mejor poesía de todos los tiempos". Palabras mayores alimentándose del "jugo poético de la palabra".

Aprovechó la ocasión Martínez para entonar un encendido canto a la amistad, "un bien escaso, un privilegio", y lanzó el deseo de trabajar juntos para proteger ese oasis de libertad que supone hacer "lo que nos guste. Al final de la vida, eso es lo que vale la pena. Poco de lo restante prevalece". Y ayer, todos los presentes compartían ese sentimiento: una sala llena de personas a las que le gusta leer, escuchar, compartir poesía.