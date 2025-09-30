Marcelino Marcos: "Seguimos centrados en fortalecer la promoción de alimentos del Principado"

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, se reunió esta mañana con un grupo de representantes de la Real Cofradía de Amigos de los Quesos del Principado de Asturias. El encuentro tuvo una duración aproximada de media hora y fue de carácter rutinario, una toma de contacto entre el sector y la administración. "Asturias es la mayor mancha quesera de toda Europa. La labor de las cofradías es fundamental como fuente de promoción de los productos agroalimentarios asturianos, en este caso, los quesos", destacó el consejero a la salida de la reunión.

Asturias cuenta con varias denominaciones de origen protegidas en el sector quesero: Cabrales, Gamonéu y Afuega’l Pitu. Estos quesos se elaboran siguiendo métodos tradicionales vinculados a su zona de producción y cuentan con certificación europea que garantiza su procedencia. "Las marcas de calidad en Asturias ponen de manifiesto la excelencia que tenemos en nuestros productos agroalimentarios. Seguimos centrados en fortalecer la promoción de alimentos del paraíso", apuntó Marcelino Marcos.

Aseguró que la Real Cofradía de Amigos de los Quesos del Principado de Asturias tiene una serie de proyectos que la consejería valora como "muy importantes". En todo momento, recalcó la importancia de la sintonía comunicativa entre este tipo de organizaciones y los estamentos administrativos.

Sobre las polémicas de la tuberculosis bovina

Los grandes protagonistas del día fueron los quesos, pero Marcelino Marcos también tuvo tiempo para responder cuestiones sobre la pasada polémica del saneamiento bovino. "Asturias es una comunidad autónoma libre de tuberculosis bovina, eso nos permite ser más flexible a la hora de realizar las campañas de saneamiento", explicó el consejero.

"Hubo algunas organizaciones agrarias que nos trasladaron la conveniencia de realizar una campaña anual. Todas las acciones que garanticen nuestra sanidad animal nos parecen bien, en este apartado trabajaremos con máximos", concluyó despidiendo la comparecencia.