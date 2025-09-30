El multimillonario contrato con un país de Europa del Este que apuntalará cientos de empleos en Oviedo

La antigua planta de Expal en Trubia, la factoría que pasó de cerrar sus puertas en 2020 a contar en la actualidad con unos 300 empleados, volverá a tener un papel protagonista en el mapa internacional de la defensa. Rheinmetall Expal Munitions, filial española del gigante armamentístico alemán Rheinmetall, fabricará en la factoría trubieca parte de la munición de artillería que se suministrará a un país de Europa del Este, cuyo nombre no se ha querido desvelar por cuestiones de seguridad, en virtud de un contrato multimillonario valorado en 444 millones de euros.

El pedido, que prevé entregas entre 2026 y junio de 2027, incluye proyectiles M107 de 155 milímetros, de cuya fabricación son expertos en la planta ovetense, y M1 de 105 milímetros, además de las cargas propulsoras necesarias. La empresa confirmó que 170 millones ya están reservados en preorden, lo que garantiza la puesta en marcha de los trabajos en las seis plantas españolas del gigante alemán.

Rheinmetall adquirió Expal en agosto de 2023 por 1.200 millones de euros, en una operación que ha recibido trabas por parte de Competencia, y, desde entonces, integra sus siete fábricas en España y Estados Unidos bajo la nueva denominación Rheinmetall Expal Munitions. La factoría trubieca, con larga tradición en la producción de munición, se asegura así una carga de trabajo estable y de alto valor añadido al menos hasta 2027.

La operación se enmarca en el crecimiento del grupo alemán, que suministra munición a más de 60 países. Aunque el cliente final del contrato no ha sido identificado, fuentes del sector apuntan a que el destino de este material será reforzar las capacidades defensivas de un aliado de la OTAN en Europa del Este.

En paralelo, la compañía se ha visto afectada en España por la anulación del contrato del sistema lanzacohetes Silam, valorado en 700 millones de euros y adjudicado inicialmente a una unión temporal con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). El Gobierno decidió tumbar el acuerdo por la implicación de tecnología israelí en el desarrollo, según explican fuentes cercanas a la compañía.

Pese a este revés, la carga de trabajo que recibirá la planta de Trubia con el nuevo pedido internacional se interpreta como una garantía de actividad industrial y de empleo en la zona, en un sector altamente especializado.