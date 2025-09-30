Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El multimillonario contrato con un país de Europa del Este que apuntalará cientos de empleos en Oviedo

El encargo incluye el suministro de proyectiles M107 de 155 milímetros, en cuya producción son expertos en la antigua fábrica de Expal en Trubia

La entrada a la fábrica de Rheinmetall Expal de Trubia, en una imagen de archivo. | LUISMA MURIAS

La entrada a la fábrica de Rheinmetall Expal de Trubia, en una imagen de archivo. | LUISMA MURIAS

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La antigua planta de Expal en Trubia, la factoría que pasó de cerrar sus puertas en 2020 a contar en la actualidad con unos 300 empleados, volverá a tener un papel protagonista en el mapa internacional de la defensa. Rheinmetall Expal Munitions, filial española del gigante armamentístico alemán Rheinmetall, fabricará en la factoría trubieca parte de la munición de artillería que se suministrará a un país de Europa del Este, cuyo nombre no se ha querido desvelar por cuestiones de seguridad, en virtud de un contrato multimillonario valorado en 444 millones de euros.

El pedido, que prevé entregas entre 2026 y junio de 2027, incluye proyectiles M107 de 155 milímetros, de cuya fabricación son expertos en la planta ovetense, y M1 de 105 milímetros, además de las cargas propulsoras necesarias. La empresa confirmó que 170 millones ya están reservados en preorden, lo que garantiza la puesta en marcha de los trabajos en las seis plantas españolas del gigante alemán.

Rheinmetall adquirió Expal en agosto de 2023 por 1.200 millones de euros, en una operación que ha recibido trabas por parte de Competencia, y, desde entonces, integra sus siete fábricas en España y Estados Unidos bajo la nueva denominación Rheinmetall Expal Munitions. La factoría trubieca, con larga tradición en la producción de munición, se asegura así una carga de trabajo estable y de alto valor añadido al menos hasta 2027.

La operación se enmarca en el crecimiento del grupo alemán, que suministra munición a más de 60 países. Aunque el cliente final del contrato no ha sido identificado, fuentes del sector apuntan a que el destino de este material será reforzar las capacidades defensivas de un aliado de la OTAN en Europa del Este.

En paralelo, la compañía se ha visto afectada en España por la anulación del contrato del sistema lanzacohetes Silam, valorado en 700 millones de euros y adjudicado inicialmente a una unión temporal con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). El Gobierno decidió tumbar el acuerdo por la implicación de tecnología israelí en el desarrollo, según explican fuentes cercanas a la compañía.

Pese a este revés, la carga de trabajo que recibirá la planta de Trubia con el nuevo pedido internacional se interpreta como una garantía de actividad industrial y de empleo en la zona, en un sector altamente especializado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
  2. Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
  3. La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...
  4. La Corredoria se llena hasta los topes durante el estreno del 'mercadillo de Asturias' y los comerciantes agotan sus existencias: 'Es increíble
  5. Oviedo estudia una nueva ubicación para los grandes conciertos de San Mateo en 2027: 'La Catedral era un aberración
  6. Estas son las zonas de Oviedo con el precio de la vivienda más alto; y estas otras con el más bajo
  7. El PSOE de Oviedo presenta sus enmiendas a la norma de movilidad: piden retirar los límites 'innecesarios' a los patinetes y mejorar las calles alrededor de los colegios
  8. El centro comercial Los Prados en Oviedo cambia de dueños: harán inversiones por 5 millones de euros y se completará la oferta de ocio

Las desbrozadoras entran (por fin) en el viejo HUCA: la Universidad toma posesión de sus parcelas y empieza a limpiar

Las desbrozadoras entran (por fin) en el viejo HUCA: la Universidad toma posesión de sus parcelas y empieza a limpiar

Así será la inversión millonaria que impulsará la oferta de ocio en un centro comercial de Oviedo

Así será la inversión millonaria que impulsará la oferta de ocio en un centro comercial de Oviedo

El multimillonario contrato con un país de Europa del Este que apuntalará cientos de empleos en Oviedo

El multimillonario contrato con un país de Europa del Este que apuntalará cientos de empleos en Oviedo

Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”

Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”

La Plaza del Conceyín punto móvil para la donación de sangre en octubre

La Plaza del Conceyín punto móvil para la donación de sangre en octubre

Leticia González, concejala de Economía: "El mercadillo de La Corredoria no afectará para nada al del Fontán"

Leticia González, concejala de Economía: "El mercadillo de La Corredoria no afectará para nada al del Fontán"

El madrileño Alfonso Brezmes, premio "Emilio Alarcos" de poesía con un texto "orgánico, bien estructurado que se ubica en la estela de la mejor poesía comunicativa"

El madrileño Alfonso Brezmes, premio "Emilio Alarcos" de poesía con un texto "orgánico, bien estructurado que se ubica en la estela de la mejor poesía comunicativa"

La Corredoria, un barrio "muy peleón" y punto de partida para el fútbol femenino

La Corredoria, un barrio "muy peleón" y punto de partida para el fútbol femenino
Tracking Pixel Contents