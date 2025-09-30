Nuevo SOS de las trabajadoras del centro de menores de Sograndio: un conato de incendio y más fugas

Trabajadoras del centro de cumplimiento de menores de Sograndio (Oviedo) lanzan un SOS ante la situación de inseguridad permanente en su puesto de trabajo. Fugas cada vez más habituales y hasta un conato de incendio son la punta del iceberg de los problemas que viven a diario y en los fines de semana, cuando hay menos personal. El centro de Sograndio cuenta ahora con 50 internos, que están repartidos entre cuatro plantas y un módulo terapéutico. Las quejas alcanzan al comité de empresa, que asume el malestar de la plantilla pero anuncia novedades: "En el fin de semana habrá un enfermero, algo impensable no hace mucho y también monitor deportivo", adelantó un portavoz del comité de empresa.

"Cada vez estamos peor. Nunca nos sentimos con tanta inseguridad", aseguran educadoras del centro de Sograndio, que han optado por hacer públicas situaciones con las que conviven en su puesto de trabajo de forma cotidiana. "En el interior del centro han aparecido objetos que están prohibidos por ley, como mecheros o vapeadores. Un mechero en el centro de cumplimiento de Sograndio es un peligro. A finales de agosto un chaval quemó un colchón y al intentar entrar en la habitación hasta hubo una rotura de la llave, si el personal no llega a poder entrar ese joven podría haber muerto allí, incluso por el humo", relata a LA NUEVA ESPAÑA una de las trabajadoras. Además, en los últimos meses se han producido varias fugas, una de ellas protagonizada por un joven que ya había sido detenido tras aprovechar una salida para practicar un "mataleón" a uno de los trabajadores del centro; en esta ocasión, el joven saltó la valla del centro de Sograndio y todavía permanece fugado. Otra de las situaciones anómalas afecta a la planta donde están internadas las chicas, ocho en total. "En alguna ocasión no hay personal de seguridad por la noche", afirman. Y otro trabajador del centro añadió un dato sobre esa misma planta: "En un informe se advirtió que no hay salida de emergencias, por lo que en caso de un incendio el peligro es evidente".

La falta de vigilancia es otra de las carencias denunciadas por trabajadoras de Sograndio. El contrato de seguridad vigente concluye en este otoño y el Principado ya ha garantizado que en la licitación del próximo contrato exigirá que el vehículo para las salidas vaya provisto de una mampara de seguridad. "Se acordó poner un vigilante más para las salidas, pero mientras tanto no se ha eliminado el riesgo de acceso al conductor y el peligro de 'mataleón' todavía existe", afirman varias educadoras del centro de Sograndio. "Para nosotras es esencial que la seguridad esté garantizada a la hora de poder realizar y ahora misma no lo está. También ha habido casos de ataques de ansiedad entre los vigilantes. Hacemos este llamamiento para que se tomen medidas porque cualquier día puede pasar una desgracia, ese día todos dirán que se veía venir algo así. Nosotras queremos evitar ese tipo de riesgo", sostienen las trabajadoras.

La situación, sostiene este personal, está lejos de mejorar tras el cambio en la dirección. "Cada vez hay más jóvenes internos con problemas de salud mental, lo que añade todavía una mayor complejidad al día a día en el centro", abundan. En este contexto, los fines de semana no hay ningún tipo de personal sanitario, ni médico, ni psiquiatra ni ATS´s que sí hay de lunes a viernes. Pero en los fines de semana es el personal educador el que tiene que dar la medicación prescrita y decidir en qué casos hay que dar medicación de rescate en caso de alteración o brote de algún joven"", desvela una educadora. "Hace un mes el personal pidió que se les diera esa orden por escrito, pero lo único que recibieron fue instrucción, sin firmar por nadie, con unas meras recomendaciones; además tampoco se sabe cuál es el médico de referencia en los fines de semana o festivos y la única salida es llamar al 112", añadió una trabajadora. "Las compañeras y compañeros están vendidos, en los fines de semana hay muy poca gente trabajando", añade. Otro de déficit es la situación del edificio, con varias décadas de antigüedad. "Hay chavales que están conviviendo con los techos abiertos, con goteras al lado de instalación eléctrica y no es una situación de ahora, lleva así un año y hasta dos". El Principado tiene intención de hacer un nuevo edificio en Sograndio y el pasado mes de julio aprobó la licitación de un nuevo contrato de seguridad por un importe de 3 millones de euros, medio millón para el último tramo de 2025 y 2,5 millones para el próximo año, lo que supone una subida de 800.000 euros anuales. Mientras esos refuerzos llegan en la plantilla hay escepticismo: "Nos encontramos siempre con buenas palabras de solidaridad, pero poco más. Estamos en una indefensión total y el comité de empresa está callado, nadie dice nada".

Refuerzos a la vista

Un portavoz del comité de empresa asumió al malestar de la plantilla, pero negó que "estemos callados" y puso como ejemplo compromisos arrancados a la viceconsejería de Justicia y al consejero de Hacienda. "Este comité ha conseguido cosas impensables , como el enfermero que habrá los fines de semana y festivos", afirmó el presidente del comité, Hugo Baldajos. Una vez amarrada esa plaza ahora la dificultad estará en encontrar el personal necesario, ya que los enfermeros escasean. En la reunión mantenida con la dirección del centro y el jefe de servicio también se ha dado luz verde a que Sograndio cuente, por fin, con un monitor deportivo, "otra de las reivindicaciones históricas de la plantilla", subrayó el portavoz del comité de empresa, que reconoció "el grave problema de seguridad", pero precisó que el nuevo contrato de vigilancia ya está adjudicado y añadió que "habrá dos acúmulos de tarea para reforzar el fin de semana; en los contactos con la consejería de Hacienda ha quedado claro que Sograndio necesita un aumento de plantilla".