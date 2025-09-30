Oviedo prepara una fiesta del comercio de nueve horas de actividades: cuándo será y qué horario tendrá
El sector representa el 15% del empleo de la capital asturiana y es uno de los más castigados en los últimos años
Las sucesivas crisis económicas de los últimos años han golpeado al sector del pequeño comercio. Sus empleados representan el 15% de la nómina de trabajadores que tiene la capital asturiana y la concejalía del ramo, liderada por Leticia González, prepara una gran fiesta para "dinamizar e impulsar" este tejido. Será el 14 de noviembre y las actividades comenzarán a las doce del mediodía. Finalizarán a las nueve de la noche.
En total, nueve horas de programación que diseñará una empresa externa el Ayuntamiento. Es por ello que el equipo de gobierno ha sacado a licitación un contrato de 54.450 euros -IVA incluido- para organizar, diseñar y ejecutar todas las actividades alrededor de esta jornada que ya se celebró otros años.
Una imagen unitaria
Entre los acometidos de la empresa estará el desarrollo de la identidad visual global del evento. Este apartado incluye la creación de un logotipo, una paleta de colores que ayude a los clientes a encontrar los establecimientos adheridos a la programación y el diseño de una agenda tanto en formato físico como en papel. En este sentido, se desarrollará una web para que tanto los participantes como los ovetenses puedan tener con un simple clic acceso a toda la información.
Otra de las patas de este contrato es la colocación de diferentes elementos decorativos y de atrezzo en los diferentes puntos en los que se instalen los puntos de dinamización y se llevará a cabo una cobertura audiovisual.
Un contrato con opción a prórroga
El plazo de ejecución de este contrato será de un año y el Ayuntamiento abre la posibilidad de prorrogarlo para la edición de 2026.
