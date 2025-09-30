La plataforma de Fábrica de Gas e Ideas acusa al Alcalde de "mentir" y esta es la razón
Los miembros del movimiento dicen que eliminar la marquesina "sería desfigurar" el conjunto
"Alfredo Canteli miente cuando afirma que se pueden construir viviendas en el gasómetro de la Fábrica de Gas". Esta es la reacción de los miembros de la plataforma Fábrica de Gas e Ideas a las palabras del primer edil del domingo en las que explicó que este elemento "si tiene algún defecto en los hierros, se reparará, se arreglará y se edificará dentro". "¿Quién va a querer invertir en este conjunto para no rentabilizarlo con viviendas?, se preguntó.
Sin embargo, el colectivo recuerda que el plan Portela "excluye expresamente" la realización de pisos en el interior del gasómestro y cuando el fondo Ginkgo Advisor compró la parcela, lo hizo con la exigencia "de cumplir unas obligaciones". "Si alguien les engañó prometiendo otra cosa no es problema de los ovetenses ni de los asturianos” señalan desde la plataforma.
"Vocero del fondo suizo"
También, a través de una nota de prensa, exigen al Ayuntamiento que “deje de comportarse como el vocero de un fondo suizo y cumpla con sus obligaciones de salvaguarda de un patrimonio que se está dejando deteriorar para permitir su derribo”. “Eliminar la marquesina sería desfigurar por completo un recinto único en España, donde casi todas las fábricas de gas fueron destruidas en la segunda mitad del siglo XX”.
Capital Europea de la Cultura
Los miembros del colectivo concluyeron sus palabras considerando "incompatible destruir el patrimonio histórico y al mismo tiempo aspirar a ser Capital Europea de la Cultura""a. Por eso recomiendan al alcalde viajar: “Sin salir de Asturias, puede ir a Avilés o a Mieres para ver magníficos ejemplos de recuperación de patrimonio industrial para nuevas actividades económicas y culturales”.
