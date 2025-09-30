Así será la gran fiesta de celebración del cincuenta aniversario de La Paloma

La Paloma, local icónico de la cultura vermut en Oviedo, celebra el cincuenta aniversario de la apertura de su histórico establecimiento en la calle Independencia. El acto de celebración tendrá lugar el próximo jueves 2 de octubre a las 19.30 horas en Casa Lobato. Se espera que acudan personalidades destacadas de la ciudad y representantes de las diferentes instituciones con el único objetivo de rendir homenaje a su historia.

El acto comenzará con un breve discurso de bienvenida y con un homenaje a Casa Lobato, local elegido para alojar este evento. Todos los presentes recibirán un obsequio conmemorativo de la cita y, antes de terminar los actos protocolarios, se proyectará un vídeo resumen del medio siglo de historia del establecimiento.

La velada contará con una cuidada propuesta gastronómica y maridajes donde el vermut ocupará un lugar central. También habrá un cóctel en el que no faltarán las míticas gambas a la gabardina, que se han convertido en parte de la identidad de La Paloma durante los últimos cincuenta años.

Paralelamente a este acto, los encargados del local también tienen preparados diferentes eventos durante todo el mes de octubre en la calle Independencia para todos los clientes habituales de La Paloma que se anunciarán próximamente.