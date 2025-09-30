Último adiós a Luis Llaca, el doctor ortodoncista que "se desvivía por su clínica de Oviedo y adoraba a sus nietas"

La iglesia parroquial de los Carmelitas acogió, este martes, el último adiós al médico estomatólogo y propietario de Llaca Ortodoncia (en la calle Toreno), Luis Llaca Sánchez, fallecido este lunes de forma repentina a los 68 años. Familiares y amigos transmitieron su pesar a su viuda, María Machín, con quien tuvo dos hijas: Icíar y Claudia. Fue una eucaristía emocionante en la que los asistentes echaron la mirada atrás para recordar entrañables momentos. Entre ellos, el abogado Gerardo de la Iglesia, quien lo calificó como un «hombre excepcional y un magnífico padre y marido». También se desvivía por sus nietas y su fallecimiento le supone un «dolor tremendo» porque ambos compartían una estrecha amistad.

Asistentes al funeral. / Fernando Rodríguez / LNE

Unas palabras compartidas por el vicario parroquial, José Manuel Arribas. «Toda partida supone un dolor fuerte y se puede afrontar de dos maneras: llorando y rezando». Otro de los que asistió a la misa fue el abogado y miembro del Consejo Consultivo, Iván de Santiago. Relató que le unía una gran amistad con el doctor Llaca porque ambos eran miembros de una peña gastronómica con la que recorrían Asturias probando diferentes sabores. «Era un gastrónomo excelente». También resaltó que era «un trabajador nato, se desvivía por su clínica y por sus nietas y su gran inteligencia».

Una vida en Oviedo

Llaca era ovetense de nacimiento. De niño, se formó en el colegio San Ignacio y se trasladó a vivir a Navarra para estudiar la carrera de Medicina. Se licenció en 1980 cursando, a continuación, la especialidad de Estomatología en la Universidad de Oviedo. Desde joven tuvo claro que quería ser dentista y durante la carrera se decantó por esta especialidad. Dicho y hecho.

Tras una década de estudios, abrió su clínica en la céntrica calle Toreno. Desde el principio, se centró en la ortodoncia cambiando la sonrisa a miles de asturianos. El propio doctor confesaba hasta una década que ya había atendido a 15.000 pacientes y entre los hitos de su carrera está la asistencia a más de doscientos cursos y congresos por todo el mundo.

Congreso nacional

También presidió el 59º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ortodoncia, que se celebró en 2013 en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Entonces, resaltó que «la salud dental es calidad de vida y el ortodoncista es su gran aliado». «La gente tiende a confundir la labor de un dentista con la de un ortodoncista, pero no es lo mismo», contaba.

Otros asistentes a la misa fue el miembro del consejo de administración EDP España Felipe Fernández, quien calificó como una «pena muy grande» su fallecimiento. «Era un hombre estupendo y es una injusticia lo que le ha pasado». También acudió el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) Ignacio Vidau, los abogados Miguel Teijelo e Ignacio Álvarez-Buylla así como la pintora Carmen Fernández-Kelly.

El domingo

El domingo se celebrará, a las doce del mediodía, otra misa en honor al doctor Llaca. Será también en la iglesia de la calle Santa Susana.