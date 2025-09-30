Vox acusa a Canteli de frenar la revisión del PGO de Oviedo y los planes para La Vega y el Campo San Francisco
"El PP promete, se compromete, pero miente e incumple", denuncia la portavoz municipal de la formación, Sonsoles Peralta
Vox arremetió este martes con dureza contra el equipo de gobierno de Alfredo Canteli (PP) por lo que consideran un “bloqueo” a tres actuaciones clave para el futuro de la ciudad: la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Plan Director del Campo San Francisco y las tramitaciones urbanísticas necesarias para el desarrollo de la antigua Fábrica de Armas de La Vega.
La portavoz municipal de la formación, Sonsoles Peralta, afea a los populares que lleven “más de un año dando largas” y acusó directamente al concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, de escudarse en la frase recurrente de “estamos en ello” para justificar la falta de avances. “El PP promete, se compromete, pero miente e incumple”, sentenció.
En relación al Plan General, Peralta advirtió de que la ausencia de una revisión actualizada está generando “pérdida de oportunidades de inversión” y provoca “inseguridad jurídica” a las empresas interesadas en instalarse en el concejo. “Oviedo está en una situación peligrosa”, alertó.
Sobre el Plan Director del Campo San Francisco, la edil recordó que la consejería de Cultura ya ha instado al Ayuntamiento a presentarlo para poder autorizar cualquier actuación en el jardín histórico. “No solo desoyen al Principado e incumplen la ley, sino que han dejado caducar su propio calendario, que fijaba la licitación en mayo”, criticó.
Por último, en cuanto a La Vega, Vox advierte que ni siquiera ha constituido la comisión de seguimiento prevista en el convenio, pese a haber anunciado un cronograma de trabajo.
El grupo municipal ha pedido explicaciones en la comisión de urbanismo y exige al PP que aporte toda la documentación que respalde el estado real de cada uno de estos proyectos.
