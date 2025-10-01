"Ada Byron: la tejedora de números" regresa al teatro Filarmónica de Oviedo

"Ada Byron: la tejedora de números", de César Alonso y ganadora del premio "Jovellanos" 2023, regresa hoy teatro Filarmónica de Oviedo de la mano de la compañía gijonesa "La Westia Producciones" con dos funciones, una para estudiantes de Secundaria y bachillerato, a las 11.00 horas, y otra, abierta al público general a las 20.00 horas –las entradas está disponibles en la web del Ayuntamiento de Oviedo y en taquilla–.

La obra recrea los últimos momentos de vida, delirando y recordando su relación con su padre, el poeta Lord Byron, de la pionera de la informática Ada Lovelace, pionera de la informática, combinando el drama y la divulgación.

César Alonso explica que, tras dos años, "la obra va creciendo con las funciones, estamos más cómodos con el texto y los actores lo van haciendo suyo, es más orgánico". "Llevamos 36 funciones", echa cuentas el autor de la obra, que dirige el también asturiano Ernesto Arias. Recientemente, apunta, han recibido tres premios en el Festival de la Garnacha –a la mejor actriz, actor de reparto y el premio del público" y la obra fue seleccionado entre los 15 últimos candidatos al premio "Max" a la mejor autoría revelación.

En noviembre "Ada Byron: la tejedora de números" se representará en Valencia.