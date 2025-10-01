Obras en los accesos a un gran barrio de Oviedo: estos son los mejores caminos alternativos a Ciudad Naranco

Las obras vuelven a Ciudad Naranco para mejorar sus accesos y evitar los continuos atascos. La ampliación de la glorieta de Luis Oliver obligará a cortar durante un año el carril de subida de la calle Ernesto Winter Blanco. Las restricciones están siendo consensuadas entre el Principado y el Ayuntamiento para que esta afección supongan las menos molestias posibles a los vecinos.

Reciente ampliación de Nicolás Soria

¿Qué alternativas tienen los conductores para acceder a Ciudad Naranco? La principal, Nicolás Soria. El Administrador Ferroviario (Adif) acometió durante cuatro largos años la ampliación del puente. El ministerio de Transportes habilitó hasta el año pasado un segundo paso bajo las vías de Adif para que la entrada a Ciudad Naranco sumase dos carriles más a los tres ya existentes. De esta manera, tres de los carriles pasaron a ser de salida y dos de entrada, favoreciendo así la fluidez del tráfico en uno de los mayores "embudos" circulatorios de la capital española.

A través de La Losa

La otra, es a través de la avenida Fundación Príncipe de Asturias. Los conductores deberán hacer el primer giro a la derecha que se encuentren en la calle Samuel Sánchez. Tras pasar las torres de La Losa accederán a la glorieta para tomar la primera salida hacia el viaducto del Ingeniero Marquina. A partir de ahí, entrarán en Ciudad Naranco por la calle Tito Bustillo.

Esta restricción en el tráfico permitirá ejecutar una difícil obra que se prolongará durante dieciocho meses. La intención del Principado es construir una vía, que permitirá acceder directamente desde la autovía AS-II a este barrio a través de la calle Ernesto Winter Blanco. Para ello, se ejecutarán las obras bajo las vías del tren y se realizará un parque de fabricación. Uno de los primeros pasos consistirá en la ejecución de una dovela que dará paso a la realización de unos "muros sobre que los que se apoyarán los gatos que permitirán ir empujando la estructura bajo las vías", tal y como detalló este miércoles el jefe de servicio de Construcción de Infraestructuras del Principado de Asturias, Flavio Valperga. "Según se va produciendo el avance de la estructura, se excavará para ir penetrando bajo la vía". El procedimiento terminará con la reconstrucción de las vías.

De esta forma, reivindicó Barbón, se saldará una deuda histórica que el Principado tenía con Oviedo. "El Ejecutivo autonómico cumple con la capital asturiana". Durante la visita, recordó que estos trabajos son fruto de un convenio firmado en 2022 con el Ayuntamiento por el que la administración regional hará la primera fase de estas mejoras creando una entrada a la ciudad "mucho más mejorada" y facilitando la movilidad. "Este es uno de los grandes retos de hoy en día".