Solo hasta el amanecer: estos son los irrepetibles de la Noche Blanca ovetense que solo podrás ver el 4 de octubre

Entre las más de 40 actividades programadas en la 13.ª edición de la Noche Blanca de Oviedo, el 4 de octubre, hay una decena de ellas que no volverán a repetirse, ideadas y producidas expresamente para Oviedo y para esa cita cultural anual y que, por esa razón, es recomendable no perderse. José Castellano, el director artístico de la Noche Blanca ovetense, hace de guía por esa programación:

"Pleonexie". Una instalación performativa audiovisual de gran formato creada por el artista Maxime Houot y producida por Collectif Coin, con la que se inaugurará el recién remodelado Palacio de los Deportes. De 20.00 a 3.00 horas.

"Algunos presagios de deseo para una noche en blanco". Olga Mesa, de Avilés, asentada desde hace más de 30 años en Francia, es una de las grandes coreógrafas contemporáneas. Con Francisco Ruiz de Infante presentará en el claustro de la Fábrica de La Vega una producción que combina instalación y danza en torno al soneto 66 de Shakespeare. A las 21.00, 23.00 y 1.00 horas.

"Voces de la Fábrica". La Fábrica de Armas, tan utilizada como contenedor de actividades en los últimos años, funciona aquí como generador de contenido. Sus antiguos trabajadores hacen memoria y lo cuentan, presencialmente o en grabaciones. A las 20.00, 21.30 y 23.00 horas.

"Mis asesinatos favoritos". Alex de la Iglesia conversará con Edu Galán y desvelará cuáles son sus asesinatos favoritos de la historia del cine. Al acabar la charla entre el cineasta y el escritor ovetense se abrirá una votación entre el público para elegir el crimen más sanguinario y memorable. En el teatro Filarmónica, a las 20.00 horas.

"XYZ-3". Conciertos de música urbana con artistas emergentes, –Euskoprincess, Ly Raine, DJ Stalkeo Básico–, en la antigua plaza del Pescado de Trascorrales. Desde las 21.00 horas.

"Sanar Oviedo". Varios artistas asturianos se acomodarán en el patio del edificio histórico de la Universidad en actitud de escucha. Cada persona que se acerque a hablar con ellos se llevará un dibujo de regalo. Es una nueva entrega de la experiencia, del mismo título, de la Noche Blanca de hace 11 años, esta vez con más artistas. De 20.00 a 2.00 horas.

"Música de cristal". "Ensemble CreArtBox" ofrecerá dos conciertos de media hora en el interior del invernadero acristalado que se instalará en la plaza de Porlier. La gente podrá escucharlos con unos auriculares conectados al interior. A las 21.30 y las 23.00 horas.

"Quiere escribirnos la noche". Acción poética, que convertirá en poemas los sueños de las personas participantes. De ello se encargarán los poetas Álvaro Piedelobo, Aurora Gargu, Pablo Urizal y Paula Carrillo. Claustro del Museo Arqueológico, de 20.00 a 24.00 horas.

"Payar". Sara Muñiz, Colectivo Paciencia, Dolfo Montes, Ibán Pérez, Verónica Galán y Javier Bejarano estrenan nuevo espacio en la Noche Blanca, en la sede del Archivo Histórico de Asturias, en una suerte de jam sesion con músicas de géneros tan heterogénos como la clásica, la electrónica o el punk. De 21.00 a 1.00 horas.

"Namás dragones". Festival poético con Nacho Vegas, Sofía Castañón, Andrés Rodrígues, Pepín de Muñalén, Aníbal González, Tomás Flórez y Jaime González. La primera parte será un homenaje al recientemente fallecido Xuan Bello. En el Auditorio Príncipe Felipe, a partir de las 20.00 horas.