Los ecologistas alertan de que la contaminación de Oviedo está disparada: "Presenta muy malos datos"

"La contaminación sigue disparada otro día más por los elevados picos de partículas". Esta es la alerta que la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha lanzado este miércoles. A través de una nota de prensa, explicaron que esta situación supone un impacto negativo "para la salud" y continúan esperando a que las administraciones tomen medidas "para reducirla". En concreto, durante la jornada del martes "se volvió a disparar la mala calidad del aire por partículas de menos de 2,5 micras en la zona de Trubia, donde se registraron 84 microgramos por metro cúbico".

En Ventanielles

También en la zona de Ventanielles estuvieron disparadas las partículas de menos de 10 micras al registrarse 172 microgramos por metro cúbico y en la villa cañonera se alcanzaron los 100 microgramos por metro cúbico. La OMS recomienda no superar el límite de 15 microgramos por metro cúbico de media anual y 45 de media diaria, recordaron los ecologistas.

Las más peligrosas

Otra de sus advertencias es que las partículas pequeñas "son las más peligrosas, debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones y algunas pueden alcanzar el torrente sanguíneo llegando por tanto a cualquier órgano del cuerpo". "Pueden provocar también irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar".

Es por ello que la coordinadora lleva meses denunciando que Oviedo "presenta muy malos datos de contaminación del aire por benceno y por micro partículas". "Son las peores de toda Asturias".