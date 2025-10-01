Los ecologistas alertan de que la contaminación de Oviedo está disparada: "Presenta muy malos datos"
La coordinadora explica que las partículas pequeñas "son las más peligrosas" porque pueden llegar "a la profundidad de los pulmones"
"La contaminación sigue disparada otro día más por los elevados picos de partículas". Esta es la alerta que la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha lanzado este miércoles. A través de una nota de prensa, explicaron que esta situación supone un impacto negativo "para la salud" y continúan esperando a que las administraciones tomen medidas "para reducirla". En concreto, durante la jornada del martes "se volvió a disparar la mala calidad del aire por partículas de menos de 2,5 micras en la zona de Trubia, donde se registraron 84 microgramos por metro cúbico".
En Ventanielles
También en la zona de Ventanielles estuvieron disparadas las partículas de menos de 10 micras al registrarse 172 microgramos por metro cúbico y en la villa cañonera se alcanzaron los 100 microgramos por metro cúbico. La OMS recomienda no superar el límite de 15 microgramos por metro cúbico de media anual y 45 de media diaria, recordaron los ecologistas.
Las más peligrosas
Otra de sus advertencias es que las partículas pequeñas "son las más peligrosas, debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones y algunas pueden alcanzar el torrente sanguíneo llegando por tanto a cualquier órgano del cuerpo". "Pueden provocar también irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar".
Es por ello que la coordinadora lleva meses denunciando que Oviedo "presenta muy malos datos de contaminación del aire por benceno y por micro partículas". "Son las peores de toda Asturias".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Leticia González, concejala de Economía: «El mercadillo de La Corredoria no afectará para nada al del Fontán»
- Oviedo estudia una nueva ubicación para los grandes conciertos de San Mateo en 2027: 'La Catedral era un aberración
- Último adiós a Luis Llaca, el doctor ortodoncista que 'se desvivía por su clínica de Oviedo y adoraba a sus nietas
- Las desbrozadoras entran (por fin) en el viejo HUCA: la Universidad toma posesión de sus parcelas y empieza a limpiar