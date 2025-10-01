Gaspar Llamazares pide retirar la Ronda Norte y el parking del Campillín para aprobar el Plan de Movilidad de Oviedo

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo instó este miércoles al ejecutivo municipal de Alfredo Canteli a que aproveche la tramitación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para buscar un amplio consenso en torno a un modelo de ciudad más sostenible. La formación considera que la inclusión de la Ronda Norte y el aparcamiento del Campillín en el documento dificulta cualquier acuerdo con la oposición y con colectivos vecinales y ecologistas.

“El Plan de Movilidad determinará cómo nos movemos la próxima década y no puede estar condicionado por proyectos que responden a una movilidad del pasado”, defendió el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, quien ve posible un acuerdo “amplio, responsable y de futuro” si se abre la puerta a retirar estas infraestructuras.

En su lugar, la coalición de izquierdas apuesta por reforzar los elementos de movilidad activa que cuentan con mayor respaldo, como la ampliación de la red de carriles bici, la mejora de las líneas de transporte urbano y rural y la creación de aparcamientos disuasorios en la periferia.