Gaspar Llamazares pide retirar la Ronda Norte y el parking del Campillín para aprobar el Plan de Movilidad de Oviedo
IU-Convocatoria urge al gobierno municipal del PP a ampliar la red de carriles bici y mejorar el transporte urbano
Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo instó este miércoles al ejecutivo municipal de Alfredo Canteli a que aproveche la tramitación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para buscar un amplio consenso en torno a un modelo de ciudad más sostenible. La formación considera que la inclusión de la Ronda Norte y el aparcamiento del Campillín en el documento dificulta cualquier acuerdo con la oposición y con colectivos vecinales y ecologistas.
“El Plan de Movilidad determinará cómo nos movemos la próxima década y no puede estar condicionado por proyectos que responden a una movilidad del pasado”, defendió el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, quien ve posible un acuerdo “amplio, responsable y de futuro” si se abre la puerta a retirar estas infraestructuras.
En su lugar, la coalición de izquierdas apuesta por reforzar los elementos de movilidad activa que cuentan con mayor respaldo, como la ampliación de la red de carriles bici, la mejora de las líneas de transporte urbano y rural y la creación de aparcamientos disuasorios en la periferia.
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Leticia González, concejala de Economía: «El mercadillo de La Corredoria no afectará para nada al del Fontán»
- Oviedo estudia una nueva ubicación para los grandes conciertos de San Mateo en 2027: 'La Catedral era un aberración
- Las desbrozadoras entran (por fin) en el viejo HUCA: la Universidad toma posesión de sus parcelas y empieza a limpiar
- El PSOE de Oviedo presenta sus enmiendas a la norma de movilidad: piden retirar los límites 'innecesarios' a los patinetes y mejorar las calles alrededor de los colegios