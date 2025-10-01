Las inversiones de movilidad que el Principado finalizará antes de 2026 en Oviedo: dos en el HUCA y otra en El Cristo

Unas obras que empiecen y otras que están a punto de finalizar. El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció este miércoles que inaugurarán tres obras antes de que acabe el año que ayudarán a mejorar la movilidad de la capital asturiana. Una de ellas, la construcción de la marquesina del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los trabajos comenzaron a principios de año con un plazo de ejecución de doce meses y una inversión de 1,39 millones de euros. Con esta actuación, las glorietas Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias y la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal quedarán unidas y será parada para los 430 autobuses que cada día dejan y cogen viajeros en el complejo hospitalario.

Los tapices rodantes

También se espera que antes de que finalice el año acabe la instalación de los tapices rodantes, que unirán la nueva marquesina con Consultas Externas. Los trabajos fueron adjudicados a finales de noviembre a la empresa Ogensa por 2,5 millones de euros y los operarios comenzaron a actuar en los terrenos a mediados del verano para proceder, a continuación, a la colocación de las cintas transportadoras cubiertas con capacidad de trasladar a unas 6.000 personas a la hora.

El objetivo es habilitar dos tramos de 35 metros de largo cada uno, con cuatro tapices rodantes, dos de subida y dos de bajada. La velocidad de las pasarelas será de 0,5 metros por segundo y la actuación se completará cubriendo estos tapices rodantes mediante una estructura formada por pórticos de acero, que dispondrá de cerramientos laterales transparentes, además de contar con placas fotovoltaicas.

Marquesina de El Cristo

La última mejora que finalizará este año es la construcción de la nueva marquesina de las facultades de El Cristo. El proyecto supone una inversión de 520.000 euros y dotará a la zona de dos nuevas marquesinas de 90 metros cuadrados cada una y equipadas con mobiliario frente a la facultad de Derecho, en la calle Valentín Andrés Álvarez. Las obras las ejecuta Taresco.

También tuvo un recuerdo Barbón para el Alcalde, Alfredo Canteli. Este martes fue sometido a la segunda intervención quirúrgica prevista en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega para un tratamiento de cataratas. Fue un éxito. Sin embargo, la recuperación le impidió estar en el arranque de las obras de Luis Oliver.