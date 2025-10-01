Irene Villa participará en los actos del 50 aniversario del Teléfono de la Esperanza de Asturias

El Teléfono de la Esperanza de Asturias celebrará sus cincuenta años de funcionamiento en el Principado con la conferencia "Salud Emocional: Retos para un cambio de era". Se celebrará el próximo sábado 4 de octubre en el Auditorio Príncipe Felipe y la organización del evento cuenta con la participación del Ayuntamiento de Oviedo. "El proyecto nació para ayudar a las personas en situaciones de crisis. Actualmente, cada vez tenemos más líneas de actuación y mejoramos en diferentes recursos necesarios, como la disponibilidad del voluntariado", explicó Camino Álvarez, vicepresidenta de la entidad, en la presentación del acto en la sala de prensa municipal.

"El congreso va a ser un día de encuentro y agradecimiento. Será especialmente importante para las relaciones y sinergias de los diferentes especialistas con los miembros del voluntariado", comentó la concejala de Políticas Sociales, María Velasco. La edil remarcó en todo momento el "compromiso" del Ayuntamiento de Oviedo con los actos del Teléfono de la Esperanza de Asturias y recordó que "cincuenta años no se cumplen todos los días".

La conferencia dará comienzo a las 9.00 horas y se extenderá hasta las 19.30 horas. Contará con la participación de diferentes voces reconocidas del mundo de la salud mental y se tratarán temas de relevancia en la actualidad. Las entradas tienen un precio de 25 euros, a modo de donativo, todo el dinero recaudado irá directamente a los fondos de la entidad. Las plazas son limitadas, todos los interesados en acudir pueden reservar su sitio vía on-line.

José Luis Marín López, reconocido psicoterapeuta, será el encargado de romper el hielo con una ponencia sobre las experiencias traumáticas precoces en la práctica clínica. José Carlos Ruiz Sánchez, Doctor en Filosofía, hablará sobre el desánimo y Paz García, Catedrática de Psiquiatría, remarcará la importancia del sueño para el cuidado de la salud emocional. La psicóloga Irene Villa presentará su última publicación "Saber que se puede" y Javier Urra, Doctor en Psicología, pondrá el foco en la escucha conversacional.

Para cerrar el acto tienen preparada una mesa redonda bajo el nombre ”Habla el teléfono: voces que acompañan", esta hará un repaso de diferentes experiencias vividas en este medio siglo de historia. La encargada de coordinar esta última intervención será la psicóloga Angélica Rodríguez García y se escucharán voces de diferentes personas que han formado parte del Teléfono de la Esperanza de Asturias.

"Esta celebración es una forma de agradecer su trabajo a la gran cantidad de personas que han hecho posible este proyecto. La estabilidad lograda no es solo gracias a los que estamos ahora, han sido cincuenta años de trabajo, un montón de personas que han estado escuchando de forma altruista y desinteresada", concluyó Álvarez, durante el turno de agradecimiento que hizo antes de cerrar el acto de presentación.