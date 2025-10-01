En marcha la inversión millonaria que permitirá modernizar la "autopista del agua" de Oviedo

Cuenta atrás para comenzar con el proceso de modernización de la histórica autopista del agua de la que beben la mayoría de los ovetenses. La Junta de Gobierno aprobó el viernes en sesión extraordinaria la adjudicación de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de digitalización del canal del Aramo, por un importe de 3,99 millones de euros. El contrato se ha otorgado a la UTE formada por Tratamiento Industrial de Aguas y Sociedad Española de Aguas Filtradas, que dispondrá de nueve meses desde la firma para culminar las actuaciones.

El proyecto permitirá instalar sensores a lo largo de los 70 kilómetros de canalizaciones y túneles que garantizan desde finales del siglo XIX el abastecimiento de la capital asturiana. Estos dispositivos facilitarán un control en tiempo real del caudal captado, ecológico y fluyente, así como de la calidad del agua. Además, se desplegará una red de comunicaciones específica para resolver los actuales problemas de cobertura que impiden monitorizar con precisión el funcionamiento de la infraestructura. Con ello se espera agilizar la detección de averías y fugas, una de las principales debilidades del sistema.

El Ministerio de Transición Ecológica aprobó conceder en agosto del año pasado una ayuda de 2,8 millones de euros dentro del programa PERTE de digitalización del ciclo del agua a este proyecto. El Ayuntamiento aportará el 30% restante del montante, es decir, en torno a 1,2 millones de euros. "Los fondos nos permitirán contar con un sistema más eficiente y preparado para el futuro", destaca el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, quien subraya la importancia de la colaboración con la contrata del servicio de aguas, Aqualia, en la elaboración de los planes y estudios que reforzaron la candidatura a los fondos.

Desde el Consistorio se insiste en la importancia de esta actuación sobre una red que se consolidó con grandes inversiones a mediados del siglo pasado y que hoy es indispensable. En 2017, los manantiales de Lindes, Fuentes Calientes y Cortes llegaron a secarse casi por completo y el embalse de Los Alfilorios cayó al 27% de su capacidad, lo que puso en jaque el suministro a la ciudad. "Son infraestructuras poco conocidas por la ciudadanía, pero vitales para garantizar que situaciones como aquella no vuelvan a repetirse", indican fuentes municipales.