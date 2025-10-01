Nueva edición del curso de arte "Rarum" en la Biblioteca de Asturias
Hoy, a las 17.00 horas, se abre la matrícula para la quinta edición, que coordina Santiago Martínez
Santiago Martínez coordina e imparte una nueva edición, la quinta ya, de "Rarum", el curso sobre historia del arte que desde hace un par de año organiza la Asociación de Amigos de la Biblioteca. Hoy, a las 17.00 horas, se abre la matrícula, en la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala", en la plaza Daoiz y Velarde, el mismo lugar en el que a partir del 22 de octubre tendrán lugar las sesiones del curso, cada miércoles y siempre a las 19.00 horas.
Santiago Martínez, historiador del Arte y crítico de arte de LA NUEVA ESPAÑA, ha estructurado el curso en diez sesiones, dedicadas a obras concretas de artistas como Valdés Leal, Gustave Courbet, Camille Claudel o Kazimir Malévich, que le servirán de hilo conductor a través de distintos estilos y momentos de la historia del arte.
La primera sesión, el 22 de octubre, lleva por título "El Presente Eterno" y se ocupará de los comienzos del arte y la Prehistoria; la última, el 7 de enero de 2026, "¿Todo vale?" está anunciada como "una reflexión sobre la contemporaneidad estética".
