Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año

Dos obras históricas que se iniciarán en los próximos días. El presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó este miércoles la glorieta de Luis Oliver. Lo hizo días antes de que arranquen los trabajos para crear un ramal que aliviará el tráfico de Ciudad Naranco y también se espera que se inicie a corto plazo la construcción de la pasarela que unirá la estación de autobuses con la de tren. La primera de estas inversiones asciende a 4,06 millones de euros para la construcción de un vía que permitirá acceder directamente desde la autovía AS-II a este barrio a través de la calle Ernesto Winter Blanco. Estos trabajos provocarán que el carril de subida -al lado del Fundoma- esté cortado al tráfico durante aproximadamente un año dejando el de salida sin restricciones para los vehículos.

De esta forma, reivindicó Barbón, se saldará una deuda histórica que el Principado tenía con Oviedo. "El Ejecutivo autonómico cumple con la capital asturiana". Durante la visita, recordó que estos trabajos son fruto de un convenio firmado en 2022 con el Ayuntamiento por el que la administración regional hará la primera fase de estas mejoras creando una entrada a la ciudad "mucho más mejorada" y facilitando la movilidad. "Este es uno de los grandes retos de hoy en día".

Unos trabajos complicados

Esta inversión no será fácil de ejecutar. La nueva conexión se materializará a través de un paso inferior bajo las vías del tren. A lo largo de toda la ejecución, no se interrumpirá en ningún momento el tráfico ferroviario y se realizará un parque de fabricación. Uno de los primeros pasos consistirá en la ejecución de una dovela que dará paso a la realización de unos "muros sobre que los que se apoyarán los gatos que permitirán ir empujando la estructura bajo las vías", tal y como detalló el jefe de servicio de Construcción de Infraestructuras del Principado de Asturias, Flavio Valperga. "Según se va produciendo el avance de la estructura, se excavará para ir penetrando bajo la vía". El procedimiento terminará con la reconstrucción de las vías.

Un momento de la visita a Luis Oliver. / Irma Collín / LNE

Después, llegará la segunda fase de este proyecto que se hará nada más que acabe la primera inversión. Será el Ayuntamiento quien lo ejecute. El segundo teniente de Alcalde, Nacho Cuesta, adelantó que ya están preparando el proyecto para hacer una conexión directa desde la calle Ernesto Winter Blanco con la Jesús Sáenz de Miera provocando que los vehículos que quieran ir directamente a Oviedo, "no tengan que incorporarse a la rotonda". Todos estos trabajos, concluyó, contribuirán a "mejorar los problemas de gestión del tráfico de toda la zona oeste de Oviedo".

El debate sobre la Ronda Norte

¿Supone esta mejora que ya no sea necesaria la construcción de la Ronda Norte? La respuesta divide al Principado y al Ayuntamiento. Cuesta sostiene que es "una obra complementaria" que ayudará a descongestionar la zona, pero la solución "no es definitiva". "Tenemos que ser capaces de llevar a cabo el Acceso Norte a Oviedo y de la forma que plantea el Ayuntamiento con un punto de conexión con la AS-II a la altura de Cuyences (en la zona de la Tejera) y a través de un túnel llegar hasta la Florida. Otro segundo túnel unirá La Lloral con San Claudio. Es una obra absolutamente imprescindible".

Palabras que no comparte el Principado. El consejero de Movilidad, Alejandro Clavo, explicó que los estudios previos realizados por el ministerio de Infraestructuras han generado "multitud de alegaciones" y existen una serie de "limitaciones muy importantes" que hacen "inviable la propuesta del Ayuntamiento". Es por ello que el Principado apuesta por "soluciones reales" como la que ejecutará en Luis Oliver y también planea ampliar la ronda sur entre Lugones y el Caleyo. "Sabemos que empiezan a generarse problemas de seguridad vial, por ejemplo en el enlace de Colloto con los horarios de entrada y salida del HUCA y de los polígonos industirales, y esa es una necesidad real que puede resolverse" .

La pasarela entre estaciones

La otra obra que comenzará de forma inminente es la pasarela de conexión entre las estaciones de tren y autobús. Una inversión, detalló Barbón, que asciende a 2,2 millones de euros y se prolongará durante diez meses. El director de estos trabajos será Ricardo Jorquera, quien detalló que este miércoles ha tenido lugar el acta de inicio de las obras. Un paso que permitirá que comience la cimentación de la estructura en la planta menos dos del aparcamiento de la estación de autobuses. Es por ello que los trabajos no serán visibles durante las primeras semanas. Después, se montará la pasarela "en horario nocturno" para evitar interferir en el continuo tráfico de la estación. "Las estructuras se prefabricarán en un taller y ya se trasladarán montadas por tramos".

Además, una empresa quiere desarrollar locales comerciales en el pasadizo.