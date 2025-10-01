Olivia y Ramón, bailar pegados en Oviedo para festejar la vida a los noventa

Oliva Velázquez tiene 95 años, está estupenda y se mueve con soltura al ritmo de una ranchera con letra romántica. José Ramón Méndez, que tiene 91, también parece un chaval cuando deja a un lado el bastón y se funde con la música, lleva las riendas y jamás pierde el paso. Se acaban de conocer, pero no tienen ningún problema en salir a la pista para bailar pegados y festejar la vida. Ambos, Olivia y Ramón, se convirtieron la mañana de este miércoles en los principales protagonistas de los actos organizados por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, una jornada en la que la música y los recuerdos llenaron de juventud el Paseo del Bombé.

Olivia y Ramón recibieron un homenaje especial por parte del Ayuntamiento al ser los usuarios más longevos de la red de centros sociales municipales, se llevaron un diploma, obsequios y el aplauso de todos los presentes, pero ese reconocimiento es para hacerlo extensivo a todos los mayores del municipio. Casi un centenar de ellos, algunos llegados de las diferentes residencias del concejo, se reunieron en el Bombé para echar unos bailes. La voz de Laude Martínez y la guitarra de Chus Canteli, sus habaneras y sus boleros, hicieron que muchos de ellos se animasen a mover el esqueleto. "Somos jóvenes un poco maduros", señala una de las participantes mientras se anima a sumarse a la fiesta.

José Ramón Méndez se emocionó mucho al recibir el diploma de manos de las concejalas Covadonga Días y Charo Suárez. Hace seis meses perdió a una nieta y eso duele mucho en el corazón, pero supo reponerse y agradecer el reconocimiento. "Estoy muy contento y doy las gracias al Ayuntamiento por acordarse de mí", dijo antes de recibir un fuerte aplauso. Olivia Velázquez, alumna de los talleres de gerontogimnasia y estimulación cognitiva, también se mostró muy contenta. Lo que más ilusión le hizo, sin duda, es escuchar por voz de la concejala que ya tiene plaza para un curso el año que viene. "Lo que más me gusta es poder seguir con estas actividades", asegura la mujer. Después fue cuando ambos bailaron un "agarrao" en el centro de la pista.