La plantilla denuncia que TUA ya coloca cámaras en los autobuses

El inicio de la instalación de las cámaras de seguridad en la cabina de los conductores de los autobuses urbanos de Oviedo, una de los motivos de la convocatoria de huelga secundada del 18 al 20 de septiembre y convocada de nuevo del 8 al 10 de octubre, redobla la tensión entre el comité de empresa de TUA y la dirección de la compañía. Los representantes de los trabajadores denuncian que ya se están colocando los dispositivos "por la fuerza", mientras que la empresa afirma que solo está cumpliendo con un acuerdo aprobado por los trabajadores en mayo.

Los sindicatos critican que TUA invierta en cámaras mientras "apenas se cubren bajas, no se respetan los cuadrantes de descansos del personal eventual y hay empleados encadenando jornadas de hasta diez horas durante quince días seguidos con apenas un día libre". También reprochan la falta de aseos en cabeceras de línea.

La empresa, por su parte, recuerda que la instalación del sistema se aprobó 29 de mayo por el comité y ratificada por la asamblea de trabajadores. "Estamos cumpliendo lo acordado", recalcan fuentes de la compañía, que defienden las "DriveCam" como una herramienta probada internacionalmente, implantada ya en miles de autobuses y con resultados "muy positivos", en la reducción de la siniestralidad.