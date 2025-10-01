El PSOE denuncia que Oviedo rechaza ampliar la oferta de deporte inclusivo

La edil del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara criticó este miércoles al gobierno local de Alfredo Canteli por votar en contra de su propuesta para ampliar la oferta de deporte inclusivo en la ciudad. “Quien presume de ser Ciudad Europea del Deporte 2026 debería hacer un esfuerzo para garantizar que el deporte sea accesible para todas las personas”, declaró la socialista.

La concejala sostiene que la actual programación municipal para personas con discapacidad “es muy limitada” y se reduce a cinco actividades. El PSOE proponía diversificar las opciones, incluir profesionales de apoyo y lanzar campañas de sensibilización. “La negativa del gobierno supone desaprovechar una ocasión única para proyectar la imagen de una ciudad moderna y comprometida con la igualdad de oportunidades”, defendió.

En la comisión plenaria, la responsable de Deportes, Concepción Méndez, justificó el voto en contra, algo que Sánchez Santa Bárbara reprochó por entender que se trató de “evasivas y sin asumir ningún compromiso”. “El PP debe pasar de las palabras a los hechos y no escudarse en el no por el no”, insistió.

“Oviedo debe aumentar su oferta de deporte inclusivo. ¿Qué clase de ciudad aspiramos a ser si reducimos al mínimo el acceso a las actividades deportivas a quienes más dificultades tienen?”, se preguntó la concejala.