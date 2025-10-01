Como el rayo se nos ha ido Luis Llaca. Se fue de puntillas, por no molestar, como se van los buenos. La muerte es una noticia inapelable. Antes de su llegada tu amigo está vivo en tu interior, recuerdas que le viste el jueves enfrente del Reconquista y bromeasteis, como siempre, porque es un tipo muy jovial. Y sigue vivo en ti, hasta que la ola informativa te alcanza. Suena el teléfono de mi despacho el lunes por la mañana, cuando voy a entrar a quirófano. Es Pepe Feito, muy afectado que me dice: "Alberto, ha muerto Luis". "¿Qué Luis, Pepe?", le contesto… Y ya se me ha ido. Ya me lo han robado.

En ese momento es cuando percibes lo inapelable que es, y te das cuenta de que Luis ya no está entre nosotros. Nos falta, pero nos ha dejado el fruto de su vida. Sus valores, sus iniciativas y su legado seguirán aquí a través de su familia y del gran equipo humano del que se supo rodear en su consulta. Luis ha sido una persona que ha hecho muy bien las cosas, ha sido un buen padre y un buen marido, un gran amigo y un excelente profesional. Y de lo último puedo dar un testimonio directo.

En aquella España de Ernest Lluch, Ministro de Sanidad que se despachaba con la profesión diciendo que los dentistas españoles "son pocos, malos y caros" – sólo le faltó llamarnos feos–, Luis Llaca, a la sazón un "brote tierno de dentista", se puso las pilas y se propuso dignificar la profesión que había elegido, empezando por su casa. Viajó, cruzó el atlántico "cienes y cienes de veces", estudió, y se formó, no sólo en ortodoncia, sino que trajo de Estados Unidos, todo el conocimiento empresarial necesario para crear y dirigir un gran centro asistencial odontológico. Y lo mejor es que todo esto lo hacía sin darse importancia. Era muy creativo y tenía una gran capacidad de síntesis, y cuando llegaba a una conclusión sencilla que resolvía un problema complejo te la soltaba, como las verdades del barquero. Sin darse importancia, pero de forma inapelable. Si hubiera tenido un cronista, hoy disfrutaríamos de un libro de refranes aplicados a la vida y a la práctica clínica cotidianos. En cierto modo era muy célebre, en el más puro sentido astur.

Pero no se limitó a hacer una ortodoncia de excelencia, estimulados por Pepe Feito formamos un grupo de trabajo para abordar en equipo el tratamiento multidisciplinario de pacientes complejos, que funcionó con sesiones clínicas quincenales durante más de 30 años. La dinámica era que aprendíamos unos de otros, y aprendíamos juntos. No llegamos a ser el Atlanta Team, o el Seattle Study Club, pero, partiendo de aquella España de dentistas malos de Lluch, pusimos nuestro grano de arena para ayudar a una generación de dentistas que posicionaron a nuestra región en el liderazgo de la odontología española, y a nuestro país al frente de la odontología europea.

Luis fue un hombre esponja, siempre dispuesto a aprender, y un hombre fuente, siempre dejando fluir sus conocimientos y compartiéndolos generosamente. Fue además un hombre bueno, que siempre me hizo sentir su afecto y estoy profundamente agradecido de haber compartido mi vida profesional con él.

Descanse en paz.