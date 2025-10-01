Ruiz de la Peña: "La biografía de Clarín es la obra cumbre de Lissorgues"

El catedrático de Literatura Álvaro Ruiz de la Peña; el poeta, ensayista y crítico literario Ricardo Labra y Ana Cristina Tolivar Alas, bisnieta de Leopoldo Alas Clarín, se dieron cita ayer en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos, el RIDEA, en Oviedo, para presentar el nuevo libro de Yvan Lissorgues, "Leopoldo Alas Clarín, un clásico contemporáneo", en un acto que acabó siendo un sentido homenaje al hispanista francés, biógrafo del autor de "La Regenta" y, junto a su colega Jean Françoise Botrel, uno de los máximos responsables de la difusión europea de su pensamiento y su producción literaria.

"Lissorgues es un referente, una suerte de hispanista que se ha volcado en la literatura española de los siglos XIX y XX y especialmente en Clarín", hizo constar Ricardo Labra, que, leyendo las páginas del nuevo libro del filólogo francés, dejo patente la dificultad de esa tarea, porque, como escribe Lissorgues, el ovetense "es un autor difícil de catalogar", con una "filosofía asistemática y "uno de los escritores más inasibles".

De Lissorgues y de sus méritos intelectuales, académicos y humanos habló también Álvaro Ruiz de la Peña, que lamentó su ausencia en el acto de ayer debido a su avanzada edad. Ruiz de la Peña admitió que le resulta "difícil elegir entre los excelentes artículos de Lissorgues sobre la obra de Clarín", pero fue rotundo al declarar que su "obra cumbre" sobre el escritor es su biografía.

El catedrático proclamó a Leopoldo Alas Clarín como "el escritor total más completo de la segunda mitad del XIX" en España. Pese a ello, hizo notar que su biografía tardó en llegar. Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, la Pardo Bazán... Todos tenían ya la suya cuando de la de Clarín no había noticia.

Fue en 1999 cuando Lissorgues y Botrel visitaron Oviedo, y en Oviedo su Universidad y el departamento de Literatura, animando a la movilización de cara al centenario del escritor, recordó Ruiz de la Peña.

Congreso internacional

Sus gestiones llegaron "a buen puerto" y en 2001, con Julio Rodríguez en el Rectorado, se celebró en Oviedo un gran congreso internacional sobre Clarín. Tras él se publicaron las obras completas del autor –12 volúmenes, especificó su bisnieta– y, como colofón, la biografía que de él escribió Lissorgues, todo un acontecimiento por ser quien era el protagonista y por méritos propios. Es así porque, como explicó Álvaro Ruiz de la Peña, "los grandes biógrafos del sigo XX hicieron biografías de salón", pero "Lissorgues se instala en el taller del artesano" y "nos mostró sus herramientas de trabajo". El resultado es, sentenció, "uno de los mejores trabajos sobre la vida de un hombre de letras del siglo XIX". "Es Clarín el que habla en esa biografía", manifestó Ruiz de la Peña.

Ana Cristina Tolivar dedicó su intervención a repasar los méritos del hispanista y evocar los encuentros que mantuvo con su madre, Cristina Alas, de los que confesó que cree encontrar "cierto eco" en una de sus novelas –Lissorgues también ha publicado obras de ficción literaria–. Se refería a "Manolita", protagonizada por una niña exiliada en Francia, como lo fue la nieta de Clarín.

La profesora de Lengua Española de la Universidad de Oviedo, Marta Pérez Toral, presentó y condujo el acto.