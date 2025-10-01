Un total de 678 vecinos de Oviedo se interesan por las 421 plazas del parking de Ciudad Naranco

Mucha más demanda que disponibilidad. Esa es la conclusión que puede extraerse al cierre del periodo de consulta impulsado por el Ayuntamiento con el objetivo de medir el interés ciudadano en la adquisición de las 421 plazas de estacionamiento que se pondrán a la venta en el parking de Ferreros, en el barrio de Ciudad Naranco. A lo largo de todo el mes de septiembre, un total de 678 personas han manifestado su voluntad de hacerse con alguna de esas plazas en propiedad .

La consulta que acaba de cerrar el Consistorio tiene carácter meramente informativo y no conlleva compromiso u obligación alguna de comprar una plaza por parte de quienes cubrieron el formulario. Tampoco garantiza preferencia en la futura compra para todos aquellos que lo rellenen, pero los resultados llevan a pensar que no va a haber suficientes plazas para todos los interesados.

Una vez terminado el periodo consultivo, los técnicos del área de Contratación ya están trabajando en los pliegos para sacar a la venta las 421 plazas por el método de subasta. El Consistorio tiene previsto sacar 2,8 millones de euros con la venta del parking de Ciudad Naranco, así que el precio medio de salida por cada plaza rondaría los 6.700 euros. «Lo que queremos es deshacernos de esas plazas de aparcamiento, poniéndolas en el mercado, ahorrando costes y generando recursos para el Ayuntamiento», dice Mario Arias, el concejal de Gestión de Patrimonio.

La venta de las 421 plazas del parking de Ferreros es la primera operación de un plan más a largo plazo. El Ayuntamiento ya tiene en mente otras actuaciones para desprenderse de las casi 3.000 plazas que siguen vacías en los aparcamientos públicos de la red de la desaparecida Cinturón Verde. Como ya adelantó en su día LA NUEVA ESPAÑA, el siguiente parking en la lista de ventas es el de la Argañosa II, que tiene 220 plazas.

Proceso justo

El concejal socialista Jorge García Monsalve valoró ayer como un «éxito de la ciudadanía» el amplio interés demostrado por los vecinos en las plazas del parking de Ferreros e instó ayer al Ayuntamiento a «renunciar a la adjudicación masiva de plazas a especuladores y abrir la posibilidad de venta o alquiler a largo plazo individual a los ciudadanos». Los socialistas exigen además que el sistema de adjudicación incluya criterios como el empadronamiento en Oviedo o las necesidades sociales de los solicitantes

La intención inicial del Ayuntamiento era la de vender en «bloque» todos los aparcamientos a un inversor o a una empresa, pero las demandas vecinales hicieron que se diese marcha atrás. «Si el proceso seguido en Ciudad Naranco sale bien lo trasladaremos al resto de parkings municipales que se van a vender. Nosotros estamos encantados con que esas plazas sean para vecinos», dice Arias.