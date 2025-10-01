Vox pide explicaciones a Canteli sobre el servicio de vigilancia de explosivos de las fiestas de San Mateo
“Con el PP siempre es el mismo Modus Operandi, no presentan la información a tiempo y estamos totalmente desinformados de las actuaciones que realizan", señala Sonsoles Peralta
Pelayo Méndez
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo reclama al PP una aclaración de la situación del servicio de vigilancia de explosivos empleado durante la noche de los fuegos de San Mateo. Sonsoles Peralta, portavoz de la formación conservadora, denunció que "a 1 de octubre todavía no tenemos información de sí se prestó este servicio" y, de haberse prestado, reconoció que "desconocemos con qué empresa se realizó y en qué condiciones".
“Con el PP de Canteli es siempre el mismo Modus Operandi, no presentan la información a tiempo y estamos totalmente desinformados de las actuaciones que realizan. Siempre hay problemas con las licitaciones y eso perjudica consecuentemente a todos los ovetenses”, comentó Peralta, descontenta con la situación.
Vox asegura que el lote en el que figuraba este servicio dentro de la oferta de licitación publicada quedó desierto por falta de ofertas y exige "al gobierno de Canteli que adjunte al Acta de esta Comisión el informe relativo a la prestación del servicio de vigilancia de explosivos".
