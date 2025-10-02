Alarma en Oviedo: un incendio en la cocina de un bar obliga a intervenir a los bomberos
El propietario del local logró contener las llamas hasta la llegada de los efectivos municipales
Pelayo Méndez
Un inesperado suceso alteró este mediodía la normalidad en una céntrica calle de Oviedo. Un incendio declarado en la cocina de un bar situado en el número 11 de la calle González Besada obligó a intervenir de urgencia a los Bomberos de la capital asturiana. El fuego se originó en una freidora, lo que generó gran alarma entre el personal del establecimiento y entre los transeúntes que en ese momento pasaban por la zona.
Según explicaron testigos presenciales, fue el propio propietario del local quien reaccionó con rapidez para contener las llamas en los primeros instantes, evitando que el fuego se propagase al resto de la cocina y al comedor del negocio. Pocos minutos después llegaron los efectivos de Bomberos de Oviedo, que terminaron de sofocar el incendio de manera definitiva y ventilaron el inmueble para disipar el humo acumulado.
La intervención provocó un notable revuelo en la calle, una de las más transitadas de la ciudad, pero finalmente no hubo que lamentar daños personales. Sí se produjeron algunos desperfectos materiales en la zona de la cocina afectada por las llamas.
El suceso quedó resuelto en poco tiempo y la circulación en González Besada recuperó la normalidad tras la retirada de los servicios de emergencia.
