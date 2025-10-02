Álex de la Iglesia visita Oviedo para hablar de asesinatos en la Noche Blanca: "Shakespeare es el maestro del crimen"

Fue idea del periodista y escritor asturiano Edu Galán viajar a la Noche Blanca de Oviedo en compañía de Álex de la Iglesia y hacerle hablar aquí sobre sus crímenes y asesinatos. El cineasta vasco, director, guionista y productor, se plegó a los deseos del amigo y este sábado, a las 21.00 horas, se sentarán juntos sobre el escenario del teatro Filarmónica a destripar sus cadáveres cinematográficos predilectos.

A Álex de la Iglesia los asesinatos le gustan en el cine y solo en el cine. "Una cosa son los asesinatos en la ficción y otra en la realidad, que no tienen ninguna gracia ni interés desde el punto de vista del entretenimiento", deja bien claro. "Ahora, en la realidad, el crimen se normaliza, se justifica, es aberrante y terrorífico. El cine de terror apenas da miedo en comparación con la realidad", afirma.

La ficción bebe de la realidad, al revés nunca, dice el director de "El día de la bestia" y "Las brujas de Zugarramurdi". "La realidad es un monstruo que se alimenta a sí mismo. Los niños no se tiran por las ventanas con capas de Superman y no veo que nadie haya matado porque haya visto a Macbeth o Otelo", cuenta. A propósito de Shakespeare, en su opinión, "es el maestro del crimen", y, como uno de los mejores ejemplos, cita su "Titus Andronicus".

Las pasiones criminales de Álex de la Iglesia no se detienen ahí: "Agatha Christie es la mejor. Me gusta muchísimo ‘La ratonera’, intenté adaptarla, tengo un guion escrito; lo que yo no sabía es que Agatha firmó un acuerdo con la productora teatral y, hasta que no se deje de representar, no se puede adaptar".

"Las películas de crímenes tienen algo de liberador, hacen que te acerques a esas cosas sin sufrirlas", observa De la Iglesia, que ha sembrado sus películas de asesinatos. Recuerda el de "La comunidad", que acaba de cumplir 25 años y se ha reestrenado con gran éxito en las salas cinematográficas, pero avisa de que, lo mismo que detesta la violencia en la vida real, en el cine las muertes solo le gustan cuando "forman parte de la historia" y eso no es gratuito, solo sucede "cuando uno de los personajes llega al extremo". En la ficción le gustan "las historias rocambolescas, macabras: me gusta la comedia negra; en la vida real ha observado que "los crímenes los comete gente que tiene una visión tradicional de la vida".

A propósito de "La comunidad", que, por el asunto que trata, "es tremendamente actual", el director reconoce sentirse "cómodo siendo un clásico" del cine, aunque no parece que sea algo que le preocupe mucho: "Es muy divertido, pero yo no tengo esa sensación, vivo en el presente".

De ese presente forma parte "La cuidadora", la película que Netflix le ha producido y de la que Carmen Maura es protagonista, que ya lo fue en "La comunidad", esta vez junto a Blanca Suárez y Marta Hazas. Álex de la Iglesia adelanta que esta vez no hay asesinatos, que la película trata "sobre lo dramático que es hacerse mayor, sobre la incomprensión entre generaciones…". El rodaje ha terminado, ahora queda que la productora decida si se estrena en los cines o en la plataforma.