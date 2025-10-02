Los árboles empiezan a "volar" en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante

El constante trajín de personas que este miércoles transitaba por Longoria Carbajal se encontró con una llamativa imagen. Operarios, ayudados por un camión grúa y una pala excavadora, dedicaron la mañana a retirar los grandes árboles de la fallida fuente de la céntrica plaza. Se trata de una actuación incluida en las obras de desmantelamiento de la enorme jardinera en la que hace tres lustros se transformó el surtidor, con el objetivo de convertirlo en un espacio más abierto y transitable.

El Ayuntamiento inició los trabajos para desmontar la fuente hace un par de semanas, pero ahora los empleados de la empresa Sardalla, adjudicataria de la obra por 360.000 euros, proceden a retirar y trasladar los árboles al vivero municipal, donde en el futuro serán replantados en distintos espacios verdes de titularidad pública.

Además de este laborioso desmantelamiento, el contrato firmado por la Concejalía de Infraestructuras, dirigida por el popular Nacho Cuesta, contempla la eliminación del quiosco aledaño y la modificación del acceso peatonal al aparcamiento, que será sustituido por un diseño «más amable y mejor integrado en el entorno».

Cuando la jardinera desaparezca de manera definitiva del centro de la capital asturiana, Oviedo contará con un espacio público de 2.000 metros cuadrados en el que se prevé realizar otra serie de actuaciones e inversiones enfocadas a «dinamizar la actividad en la zona». Entre las opciones que se barajan figura la creación de un espacio hostelero similar al nuevo aguaducho del Campo San Francisco.