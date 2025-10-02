Ciudad Naranco teme muchos más atascos por las obras a la entrada de Oviedo: "Va a ser un caos"

Las obras de ampliación de la glorieta de Luis Oliver cortarán durante, aproximadamente, un año el tráfico en sentido ascendente de la calle Ernesto Winter Blanco. Una situación que ha puesto en alerta a los vecinos de Ciudad Naranco porque temen que los atascos se multipliquen. Así lo explica Marisa Álvarez, presidenta de la plataforma Activa Ciudad Naranco, quien detalla que esta situación empeorará la salida del barrio.

"Si nadie puede subir la vía, estás perjudicando a los coches que quieren salir porque antes tenías huecos para incorporarte mientras alguno giraba hacia la vía al lado del Fundoma". Con esta situación, añade, todos los coches irán hacia la calle Jesús Sáenz de Miera para seguir hacia Pepe Cosmen. La única solución que ve factible es la instalación de semáforos. "Ya sean de obra o de la Policía Local" para facilitar el acceso en la glorieta de los coches que vienen de Ciudad Naranco.

Dos accesos a Ciudad Naranco

Los accesos al barrio se articularán durante este año por dos puntos. Uno de ellos, a través de Nicolás Soria girando desde la calle Pepe Cosmen. "Solo puedes incorporarte al carril de la derecha a partir de la barrera de entrada a la estación de autobuses. Es decir, solo caben cinco o seis coches y son menos si hay furgonetas o autobuses". Otro de los inconvenientes es que este carril no es exclusivo para girar hacia el puente. "Cualquier vehículo que vaya hacia la subida a la estación del Norte o la avenida de Santander puede ponerse ahí. Es otro cuello de botella". Para esta problemática propone otra solución: que el carril exclusivo para autobuses y taxis de Pepe Cosmen se abra durante las obras a todo tipo de vehículos. "Si el Ayuntamiento, no planifica bien todo el entorno afectado va a ser un caos".

Restricciones para los camiones

También Rubén Fernández, de Ciudad Naranco Existe, cree que se producirán atascos en la zona. "Somos conscientes de ello, pero las obras no son cómodas para nadie". Cree que uno de los principales perjudicados será el hotel Ibis y pide buscar una solución para los camiones del polígono industrial de Ferreros. Existen restricciones de acceso por Almacenes Industriales para los camiones de 10 toneladas. La única solución que les queda es acceder al barrio a través de la avenida de los Monumentos. Esta opción supone un gran rodeo porque si vienen desde la autovía, tienen que seguir hasta la turborotonda de la calle Real Oviedo para coger la primera salida y seguir por la calle Samuel Sánchez hasta acceder a Ramiro I Rey.

Por su parte, el alcalde de barrio, Esteban Morales, indicó que "hay vecinos preocupados por los atascos que se puedan generar", aunque pide valorar el resultado final. "Lo importante es que la obra se haga rápido y cualquier mejora conlleva atascos. Ya lo vimos en la ampliación de Nicolás Soria, pero aquí el problema fue que duraron mucho los trabajos".

El debate sobre la Ronda Norte

Las obras de Luis Oliver han vuelto a poner en el candelero la necesidad de la construcción de la Ronda Norte. Las opiniones dividen tanto a políticos como a vecinos. La presidenta de la plataforma Activa Ciudad Naranco opina que las obras en la glorieta de Luis Oliver ayudarán "poco o nada" a aliviar el tráfico de la zona. "El objetivo es crear dos carriles de acceso directo al barrio sin pasar por la rotonda, carriles que se mueren a la altura del Fundoma con un ceda. Es decir, has trasladado el culo de botella unos metros más arriba".

Otro de los problemas es con el vial que construirá el Ayuntamiento uniendo directamente el barrio hacia Jesús Saénz de Miera". "El otro carril es de acceso directo del barrio hacia Jesús Sáenz de Miera. ¿Cuántos vehículos hacen esa salida? Muy pocos. Los que salen al centro lo hacen por Pando o por Maria Josefa Canellada". La solución, propone, pasa por "actuar en la propia rotonda con la instalación de semáforos como en el resto de entradas a Oviedo" y que sea turborotonda. No obstante, cree que esta opción más la construcción de la vía rápida de La Pixarra, "evitarán justificar la necesidad de una Ronda Norte".

"No nos olvidemos de la Ronda Norte"

En el polo opuesto se encuentra el presidente de Ciudad Naranco Existe. "Las obras en Luis Oliver no pueden provocar que nos olvidemos de la Ronda Norte". Argumenta que "hay mucho tráfico que viene desde la AS-II hasta Pumarín y los conductores están entrando en Ciudad Naranco como vía de paso hacia la autovía". No obstante, defiende que hay que definir bien el proyecto para evitar que sea "una barbaridad". "El Estado tiene que dotar a Oviedo de una circunvalación como tiene la inmensa mayoría de las ciudades". En este sentido, el alcalde de barrio prefiere esperar a opinar hasta "cuando se sepa el trazado definitivo".

Como un proyecto "innecesario, anacrónico e inasumible tanto desde el punto de vista económico como medioambiental" lo definió, ayer, el portavoz del PSOE en el Ayuntaimento. "En lugar de separar para siempre Oviedo del Naranco con una autopista, siempre hemos defendido soluciones más realistas y sostenibles para mejorar la movilidad en la zona, como fue el desdoblamiento de la salida de Nicolás Soria o serán las actuaciones en la salida de Luis Oliver o la conexión de Las Campas con la ronda exterior a través del vial de La Pixarra”.