Críticas por la desatención a la zona rural de Oviedo: "En el municipio hay vecinos de primera y de segunda"
Las Juventudes Socialistas critican que los vecinos llevan "meses esperando por la limpieza de las vías y los desbroces"
Las Juventudes Socialistas de Oviedo denunciaron este jueves que la zona rural del concejo está abandonada. "En el municipio hay vecinos de primera y de segunda según le convenga al equipo de gobierno". Así lo explicó la secretaria de Organización y Oviedo Rural, Trinidad López, a través de una nota de prensa en la que criticó que los vecinos de los pueblos "forman parte del municipio y no se les prestan los mismos servicios que al resto de vecinos que viven en otras partes del concejo". "Hay quien lleva meses esperando por la limpieza de las vías y los desbroces".
También recordaron las palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, que en junio denunció que los caminos no se habían desbrozado en lo que se llevaba de año. "Tras el verano, sigue sin ejecutarse como consecuencia de los errores administrativos en el proceso de licitación" e instan a Canteli a “asumir responsabilidades como consecuencia de su mala gestión en la zona rural.
Además, esta no es su única queja. Lamentaron que las promesas electorales con las que el PP se presentó a las elecciones municipales de 2023 -y ganó por mayoría absoluta- no se han materializado. "El día que pase algo grave, se acordarán de nosotros".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Leticia González, concejala de Economía: «El mercadillo de La Corredoria no afectará para nada al del Fontán»
- Último adiós a Luis Llaca, el doctor ortodoncista que 'se desvivía por su clínica de Oviedo y adoraba a sus nietas
- En marcha la inversión millonaria que permitirá modernizar la 'autopista del agua' de Oviedo
- Las desbrozadoras entran (por fin) en el viejo HUCA: la Universidad toma posesión de sus parcelas y empieza a limpiar