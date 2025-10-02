Críticas por la desatención a la zona rural de Oviedo: "En el municipio hay vecinos de primera y de segunda"

Las Juventudes Socialistas de Oviedo denunciaron este jueves que la zona rural del concejo está abandonada. "En el municipio hay vecinos de primera y de segunda según le convenga al equipo de gobierno". Así lo explicó la secretaria de Organización y Oviedo Rural, Trinidad López, a través de una nota de prensa en la que criticó que los vecinos de los pueblos "forman parte del municipio y no se les prestan los mismos servicios que al resto de vecinos que viven en otras partes del concejo". "Hay quien lleva meses esperando por la limpieza de las vías y los desbroces".

También recordaron las palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, que en junio denunció que los caminos no se habían desbrozado en lo que se llevaba de año. "Tras el verano, sigue sin ejecutarse como consecuencia de los errores administrativos en el proceso de licitación" e instan a Canteli a “asumir responsabilidades como consecuencia de su mala gestión en la zona rural.

Además, esta no es su única queja. Lamentaron que las promesas electorales con las que el PP se presentó a las elecciones municipales de 2023 -y ganó por mayoría absoluta- no se han materializado. "El día que pase algo grave, se acordarán de nosotros".