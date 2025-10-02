La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia

"Hoy no solo celebramos los cincuenta años de un negocio. Celebramos la victoria de la constancia sobre la adversidad, de la familia sobre la soledad y de la confianza sobre el miedo", con esas palabras cerró su discurso Carmen García, gerente de "La Paloma". La reconocida hostelera ovetense celebró junto a amigos, representantes de instituciones y clientes el medio siglo de vida del local que heredó de sus padres en la calle Independencia. El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez; el presidente del Centro Asturiano de Oviedo, Gerardo Martínez Quesada, y varios miembros del equipo de gobierno municipal estuvieron entre la nómina de invitados que quisieron estar en un día tan señalado.

La gerente no perdió la oportunidad de recordar la buena herencia que le dejaron sus progenitores en el negocio, el papel que juega la hostelería "insuflándole vida a la ciudad de Oviedo" y la importancia de tener un buen equipo de trabajo. "Somos ese lugar donde se sueltan las tensiones, donde se cargan las pilas con la familia, con los amigos, con un buen plato y una copa en la mano", aseguró García.

Recordó varias anécdotas de todos estos años tras la barra y destacó, con especial cariño, su visita a Lourdes. También aprovechó para agradecer todos los años de colaboración con sus proveedores y se dirigió a los clientes más veteranos del local que, como ella misma reconoció, "la conocieron correteando tras las faldas de su madre". Despidió su intervención con invitando a brindar a todos los presentes.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias Navia, y Pablo Canga, gestor de Bacardí en Asturias, le hicieron entrega de diferentes detalles conmemorativos del acto a la protagonista. También estuvieron presentes otros ediles del Consistorio, el jefe de la Policía Local, una representación del Real Oviedo, el presidente de la Feria de Muestras Internacional de Gijón y los presidentes de las cámaras de comercio de Oviedo y Gijón.

Homenaje a Casa Lobato

Todo el acto se celebró en las instalaciones de Casa Lobato y los miembros de La Paloma quisieron tener un detalle con ellos. "Gracias por enseñarnos que un restaurante no se sostiene solo con recetas y con clientes, sino con raíces profundas", dijo García dirigiéndose a "Cholo", gerente del local anfitrión. "La tradición, cuando se alimenta de valores, no envejece: se engrandece", añadió.

Una vez finalizados los actos protocolarios y la entrega de distinciones, se dio paso a la parte más "informal" del evento. Los invitados disfrutaron de un cóctel variado y un menú marcado por las diferentes propuestas de maridajes hechas a partir de vermú.