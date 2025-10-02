El histórico edificio de Oviedo que sacará brillo a su emblemática bóveda bulbosa 115 años después

Un siglo y tres lustros después de su construcción, uno de los edificios más emblemáticos de Manuel del Busto en el centro de la ciudad se dispone a recuperar su esplendor. La promotora gallega que desde el año pasado acomete la rehabilitación del número 5 de la calle Principado, a través de la constructora de Emilio Cueto, avanza en el acondicionamiento de 21 pisos destinados a la venta y estos días intensifica el montaje de andamios con un objetivo: restaurar la fachada y la singular bóveda bulbosa del inmueble.

El proyecto presentado para obtener la licencia municipal contempla la conservación íntegra de la fachada original y la restauración de la cúpula, que volverá a lucir las teselas de distintos colores que tuvo el edificio inaugurado en 1910 y que se fueron deteriorando con el paso del tiempo y a falta de cuidados específicos.

La actuación afecta en realidad a dos edificios contiguos, ya que la manzana situada en la esquina de las calles Principado y Suárez de la Riva se levantó en dos fases. La primera, obra de Manuel del Busto, corresponde al portal del número 5 de la calle Principado. La segunda, dirigida por Francisco Casariego en 1937, completó el bloque con acceso por el número 9 de la calle Suárez de la Riva.

La promotora del proyecto, la compañía DGR Elvira, compagina esta obra con otra rehabilitación en marcha en el número 10 de la calle Marqués de Santa Cruz, un inmueble centenario diseñado por Julio Galán Carvajal. En el caso de la calle Principado, la empresa compatibilizará la redistribución interior de los pisos con la restauración de los elementos más singulares, con el propósito de devolver a Oviedo una de las joyas arquitectónicas del legado de Manuel del Busto.