Estos dos icónicos lugares de Oviedo se convierten en una singular exposición de coches: "Los españoles son reticentes a los cambios"

Las plazas de Porlier y de la Catedral se han convertido este jueves en un gran escaparate de coches. Todo forma parte del congreso Movex, organizado por la asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), liderara por Ángel García, y el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Movilidad y Medio Ambiente, que dirige Nacho Cuesta. Esta es su cuarta edición. En años anteriores se celebró bajo el nombre de Moveo y siempre lleva aparejada una muestra de vehículos.

En otras ocasiones, la muestra se celebró en la Losa y el Palacio de Congresos y Exposiciones; sin embargo, en esta ocasión se han trasladado alcorazónn de la capital asturiana. "Lo que buscamos es un paso por castigo". Es decir, destacó el presidente de la entidad, que los miles de ovetenses que transitarán hasta el mediodía del domingo por este enclave, se encuentren la muestra para conocer las ventajas de este sistema de propulsión.

Más de sesenta modelos diferentes

En total, los ovetenses podrán conocer más de sesenta modelos diferentes. Cinco de ellos son híbridos enchufables y el resto, eléctricos. Además, 29 se pueden probar para que los conductores sientan en sus propias carnes las ventajas de este tipo de coches. Una de ellas, es que son "más seguros". Así lo aseguró García al destacar que "incorporan todos los úlitmos sistemas de seguridad". También subrayó que cuando uno circula por la carretera, nunca se encuentra tirado a un coche eléctrico.

Compradores reticentes

A pesar de todos estos avances, los comprados siguen sin apostar por los vehículos eléctricos. Argumenta García que los españoles "son reticentes a los cambios" y en este caso es muy importante el boca a boca. Además, ya existe un "red de electrolineras suficiente" para el nivel de coches que ya hay circulando por las calles del país. "El mercado se regula solo y hay modelos que pueden tardar entre diez y veinticinco minutos de carga".

Duración de las baterías

Otra de las innovaciones que se está llevando a cabo es la duración de las baterías. No obstante, la red eléctrica nacional necesita una "reformulación" para cubrir toda la demanda futura. Hay que tener en cuenta que no solo se están electrificando los coches. De forma paralela, lo hacen otros sectores como la industria. Esta fue una de las conclusiones a lo largo de las jornadas técnicas que se celebraron por la mañana en la plaza de Trascorrales. Entre los participantes estuvieron el segundo teniente de alcalde y el director general de la Fundación Asturiana de la Energía, Carlos García.