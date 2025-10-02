El IES Monte Naranco «vulnera el derecho a la huelga», afirma el Sindicato de Estudiantes

El Sindicato de Estudiantes denunciará ante la Consejería de Educación que «la dirección del IES Monte Naranco ha vulnerado el derecho a la huelga de los alumnos». Así lo aseguró Anahí López, portavoz del colectivo, durante la jornada de protesta convocada en solidaridad con el pueblo palestino.

«Ya pasó el curso pasado en las huelgas convocadas y hoy de nuevo», indicó. Pero, dijo López, «los estudiantes sabemos cuáles son nuestros derechos aunque se intente aplicar la política del miedo».

A los alumnos que secundan las convocatorias, añadió, «les llegaron a poner seis faltas injustificadas por las seis horas de la jornada lectiva que no acuden a clase y como consecuencia de ello se les mandó recoger basura en el patio». La portavoz del Sindicato de Estudiantes aludió a dos precedentes en el curso pasado.

«Ahora no sabemos en qué se va a traducir. La situación es sangrante», manifestó. Es «un absoluto escándalo y un atropello a los derechos de los estudiantes», dijo Emma Sánchez, representante del colectivo, durante la movilización que tuvo lugar en Oviedo.