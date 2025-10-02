IU exige a Canteli aplicar ya la estrategia contra el cambio climático en Oviedo en obras como la de Longoria Carbajal

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha vuelto a poner deberes al equipo de gobierno en materia medioambiental. La coalición que lidera Gaspar Llamazares reclama que la estrategia frente al cambio climático, que el Ayuntamiento asegura tener ya en fase final de elaboración, no se quede en un simple documento de intenciones y empiece a notarse en las obras que se ejecutan actualmente en la ciudad.

Uno de los casos que señalan es la remodelación de la plaza de Longoria Carbajal. Según IU, el proyecto debería alinearse con los objetivos de sostenibilidad y renaturalización aprobados por el propio Consistorio. “No tiene sentido hablar de lucha frente al cambio climático y de renaturalización y al mismo tiempo ejecutar obras que van en dirección contraria”, advirtió ayer Llamazares.

Los ediles de la coalición ponen como ejemplo a seguir a ciudades como Chemnitz (Alemania), donde en 2022 se aprobó un estatuto específico para el diseño de plazas públicas sobre aparcamientos, con medidas que buscan mejorar las condiciones climáticas y ecológicas. Reclaman que en Oviedo se apliquen criterios similares: mantenimiento de cubiertas vegetales, pavimentos permeables y reverdecimiento de espacios públicos, frente al modelo de “plaza dura” de cemento.

El debate sobre la orientación de las obras municipales ha sido recurrente en este mandato, con la oposición reclamando más ambición ambiental mientras el gobierno local defiende sus proyectos como compatibles con la estrategia de ciudad. En este escenario, IU insiste en que hará un seguimiento estrecho para que Oviedo avance hacia un modelo urbano “más habitable y a la altura del reto climático”.